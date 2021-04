StorieTravaux 04/04/21 – Cette semaine, chantier sur l’A10 et Rue des Tanneurs

On vous détaille les perturbations.

Pour vous aider à bien circuler, Info Tours vous tient au courant chaque semaine des nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend pour cette première semaine complète du mois d’avril.

----------------

A10 :

Durant 3 nuits (mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 avril), entre 20h et 7h : Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22) en provenance de Paris. Suivre la déviation mises en place sur le réseau local.

Bifurcation A10/A85 :

Jusqu’au vendredi 23 avril à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

Jusqu’au 14 mai, des travaux sont prévus Rue d’Assas et perturbent la circulation à proximité du collège Ferry.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue des Tanneurs à Tours, l’arrêt Fac Tanneurs n’est pas desservi par les lignes 4 (direction Atlantes) et 57 (direction Maurière) de lundi à mercredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt Victoire, situé rue de la Victoire. Les bus feront un détour par la Rue Marceau et le Boulevard Béranger avant de passer par les Halles puis de reprendre leur parcours normal. Dans l’autre sens pas de problème.

En raison de travaux avenue du Mans à Tours ce vendredi et ce samedi, l’arrêt Tranchée n’est pas desservi par les lignes 10 (direction Paul Doumer), 14 (direction Gare de Tours), 17 (direction Santé NCT+), 18 (direction Petite Arche), 51 et 52 (direction Tranchée) et 73 (direction Jean Jaurès). Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé 20 mètres avant.

En raison de travaux à l’arrêt Grand Marché vendredi, cet arrêt ne sera pas desservi par les lignes 11 (direction Mareuil), 14 (direction Santé NCT+), 15 (direction La Riche Soleil), 50 (direction Vaugareau) et 73 (direction Moulin Maillet). Pour emprunter les lignes 11, 14, 15, 50 et 73, vous devez vous reporter à l'arrêt Victoire, situé rue de la Victoire.