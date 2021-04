StorieTouraine, 04/04/21 – Feux de voitures à Paul Bert ; Entrée en vigueur du confinement ; Arnaud Démare à la Roue Tourangelle…

Et la défaite du TVB en play-offs.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

Feux de voitures…

Une série d’incendies marquants cette semaine à Tours. Il y a eu deux soirées mouvementées au Sanitas, les 6 véhicules brûlés quartier Courteline dans la nuit de jeudi à vendredi… Et puis ce samedi c’est Paul Bert qui a découvert un sinistre semblable. Six voitures touchées, incendiées. Le feu a pris vers 4h du matin. Une enquête a été ouverte et elle privilégie la piste criminelle.

Retenez également cet incendie de parking souterrain – le 3e en deux semaines à Tours – qui a eu lieu samedi soir Rue Erik Satie. Et puis l’incendie d’une maison de 200m² à Rigny-Ussé. Les pompiers y ont envoyé une vingtaine d’hommes.

Le reconfinement a commencé…

Depuis ce dimanche, l’Indre-et-Loire applique des mesures sanitaires plus strictes dont la règle des 10km autour de chez soi pour ses déplacements, et 30km pour certains motifs (achats, visites de lieux de culte). Les commerces définis comme non essentiels sont désormais fermés. 42 personnes sont actuellement en réanimation en Touraine, avec deux admissions recensées ce samedi.

Volley…

Ça commence mal pour le TVB en play-offs de Ligue A… Tours recevait Chaumont ce samedi soir en quarts de finale et s’incline 3 sets à 2. La seule solution du club pour aller en demi-finale : gagne deux fois à l’extérieur lors du match retour et d’une belle en Haute-Marne. Frustrant alors que les Tourangeaux ont raté deux balles de match dans la 5e manche. La suite ce sera samedi puis dimanche prochain.

Hockey…

Nouvelle défaite de Tours ce samedi en D1. Les Remparts ont été dominés 3-0 par Nantes en Loire-Atlantique, après avoir déjà perdu 9-3 au match aller.

Tennis de table…

Un match à suivre ce dimanche : la 4S Tours reçoit Nantes dans le cadre du championnat de Pro B. Les Nantais actuellement derniers du classement. Les Tourangeaux avaient dominé leurs adversaires 3-1 au match aller. Premiers échanges à 15h30 à suive en direct sur la page Facebook de la 4S.

Cyclisme…

Ce dimanche on suivra aussi la Roue Tourangelle, course cycliste phare du calendrier printanier. Départ à Sainte-Maure, arrivée Boulevard Royer à Tours (sans public, mais spectateurs autorisés sur le parcours). Le plateau s’annonce intéressant avec notamment la présence d’Arnaud Démare, champion de France en titre. Au total 161 coureurs de 23 équipes sont engagés dans la 19e édition de cette compétition, annulée en 2020 pour cause de coronavirus. Le parcours fait un total de 204km.