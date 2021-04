StorieTouraine, 03/04/21 – Nouvelle hausse des cas Covid ; Des pompiers en renfort dans l’Indre ; Manifestation des motards…

Et la victoire du CTHB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

----------------

Point Covid…

Les derniers chiffres de l’épidémie en Touraine : 8% de tests positifs du 23 au 29 mars (en hausse) soit 2 056 cas détectés. Le taux d’incidence grimpe encore à presque 340 cas pour 100 000 habitants (2e plus élevé de la région), et 337 dans l’agglo de Tours. 106 malades Covid sont soignés en services de médecine classique à l’hôpital (chiffre en forte hausse) et 47 en réanimation (c’est élevé mais stable). 294 décès ont été enregistrés à l’hôpital depuis le 1er septembre 2020.

Concernant la vaccination, 75 000 personnes ont reçu au moins une dose soit 12,5% de la population, 25 600 personnes ont reçu deux doses. La ville de Tours annonce que son centre de vaccination des Halles fermera début mai pour déménager au Vinci afin d’augmenter sa capacité.

Occupation du Grand Théâtre…

Depuis le 12 mars, des artistes et précaires sont sur place 24h/24 pour réclamer le droit à reprendre le travail, une prolongation de l’année blanche des intermittents ou la fin de la réforme de l’assurance chômage. Malgré un coût élevé en sécurité dans ce monument historique (5 000€ par semaine, assumé en bonne partie par des fonds publics), l’action a été reconduite pour une 4e semaine ce vendredi.

Pompiers en renfort…

En raison d’un feu de forêt sur la commune d’Oulches dans le département de l’Indre, les pompiers d’Indre-et-Loire ont envoyé des moyens en renfort. 4 véhicules spécifiques ont pris la route vendredi en fin de journée + un véhicule de commandement soit un groupe de 16 secouristes. Dans la nuit, le bilan faisait état de 120 hectares brûlés. Des renforts ont également été déployés depuis d’autres départements.

Manifestation de motards…

Ce samedi matin dès 10h30, la Fédération Française des Motards Citoyens appelle à un rassemblement sur le parking de la fête foraine près du Parc Expo. Le cortège se rendra ensuite à Saint-Pierre-des-Corps, et dans le centre de Tours pour dénoncer la mauvaise qualité de certaines routes. Des œufs de Pâques seront symboliquement déposés dans les nids de poule du parcours.

Sport…

Soulignons d’abord la belle victoire de Chambray-lès-Tours face à Besançon ce vendredi soir dans le cadre des play-offs du championnat LBE. Les Conquérantes ont gagné 35-32 et c’est la troisième fois qu’elles dominent les Franc-Comtoise cette saison. De bonne augure dans leur objectif de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Le CTHB est 4e du classement provisoire.

En volley, les choses sérieuses commencent pour le TVB qui reçoit Chaumont à 18h dans son premier match des quarts de finale des play-offs du championnat de Ligue A. Classé 5e à la suite de la saison régulière, le club – inconstant cette saison – est déjà sous pression pour gagner avant d’aller jouer la revanche et – peut-être – une belle en Haute-Marne. Objectif : aller en demi-finale contre Poitiers ou Montpellier. Ce sera à suivre sur LNV TV.

Enfin en hockey les Remparts de Tours se déplacent à Nantes dès 18h dans le cadre du championnat de D1. Rencontre diffusée sur la chaîne YouTube des Corsaires nantais.