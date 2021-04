Confinement N°3 en Touraine : calculez le rayon de 10km autour de chez vous

Pour des déplacements illimités.

Les règles anti-Covid changent ce samedi 2 avril à partir de 19h. L’Indre-et-Loire doit désormais appliquer les mesures dites de freinage testées depuis deux semaines dans les départements de la région parisienne ou des Alpes Maritimes. Parmi elles : la règle des 10km. C’est-à-dire que toute sortie doit être justifiée par une attestation dérogatoire dès que vous êtes à plus de 10km de chez vous. Si vous restez dans ce périmètre, un justificatif de domicile suffit pour bouger (carte d’identité avec votre adresse, facture récente mentionnant votre domicile…). Attention : cette restriction se cumule avec le couvre-feu donc il faut une attestation pour tout déplacement entre 19h et 6h du matin.

Alors pour savoir où vous pouvez aller sans vous poser de questions et dans quels cas vous devrez montrer patte blanche, il existe des simulateurs sur Internet dont un disponible ici. On a fait quelques tests avec une adresse à Tours Centre :

Une à Joué-lès-Tours :

Une autre à Loches :

Une à Montlouis-sur-Loire :

Une à Bourgueil :

Pour que ce soit bien clair : en journée il est autorisé de se déplacer à plus de 10km avec des motifs comme l’aide aux personnes vulnérables, le travail, les soins ou encore les missions d’intérêt général. Précisons par ailleurs que durant ce week-end de Pâques les déplacements entre régions sont tolérés mais interdits dès mardi. Des contrôles des forces de l’ordre sont annoncés, également pour vérifier la règle d’interdiction de rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique et celle qui empêche de boire de l’alcool dans les lieux publics.

Dernière chose : pour certains motifs comme les achats de première nécessité ou les lieux de culte, le rayon de déplacement autorisé est de 30km. Vous pouvez faire une simulation de ce que ça représente en cliquant ici.