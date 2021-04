Confinement N°3 en Touraine : dès mardi, forte réduction du trafic Fil Bleu

Surtout pour les bus.

Mercredi 31 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé l’extension des mesures de freinage anti-Covid à tout le territoire alors qu’elles étaient uniquement en vigueur dans 19 départements avant son discours. Le chef de l’Etat n’a pas prononcé le mot confinement comme il avait pu le faire le 30 octobre 2020 mais ça y ressemble clairement… Ne serait-ce que par la réaction de Fil Bleu qui gère le réseau bus-tram de Tours.

48h après l’allocution, l’entreprise Keolis qui travaille pour Tours Métropole annonce une forte réduction de son trafic dès mardi 6 avril (circulation normale jusqu’au lundi de Pâques).

Concrètement, le tram circulera toutes les 10 minutes de 4h30 à 22h (contre 6 à 8 minutes aux heures de pointe le reste du temps). La ligne 2 passera toutes les 15 minutes de 5h à 22h (toutes les 7 à 10 minutes hors crise).

Les autres lignes de bus sont encore plus impactées :

Un passage toutes les 25 à 30 minutes pour les lignes 3-4-5 (10 minutes en temps normal)

Un bus par heure de 6h à 21h pour les lignes 10-11-12 (3 fois moins que d’habitude)

La ligne 14 passera une fois toutes les 40 à 50 minutes

Pour les lignes 15-16-17-18 et 30 ce sera un bus toutes les 50 minutes, voire 1h10 d’intervalle parfois

Pour les autres lignes, 4 trajets dans la journée pour la 19, 8 pour la 31, 2 pour les lignes 32 à 34, 5 pour la 35 et 7 pour la 36, 14 trajets quotidiens pour les lignes 50 et 54, 8 pour les lignes 51-52-53-56, 3 pour la 57

Les horaires détaillés sont disponibles sur www.filbleu.fr.

Tous ces intervalles correspondent au plan de transport du lundi au vendredi. Ce sera encore plus réduit le week-end. Les 4 lignes électriques Citadine sont suspendues ainsi que les lignes scolaires et spéciales 60 à 71, pas de changement en revanche pour les lignes 71-72-73. La 74 ne passera que le dimanche. Le s services Résabus (transport à la demande) et Fil Blanc (transport pour personnes en situation de handicap) ne sont pas impactés par les restrictions sanitaires. La boutique Fil Bleu reste ouverte de 10h à 17h du lundi au samedi et les parkings relais sont accessibles de 7h à 19h30 du lundi au samedi.

Ces mesures sont prévues pour la durée du confinement, c’est-à-dire probablement un mois.