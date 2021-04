StorieTouraine, 02/04/21 – 6 voitures brûlées quartier Courteline ; 2e nuit tendue au Sanitas ; Des sites touristiques à peine ouverts déjà fermés…

Et la reprise du championnat de handball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi.

--------------

Voitures brûlées…

Les feux de voiture c’est assez fréquent dans le quartier Courteline de Tours, et ça fait de très longs mois que ça dure. Plus d’un an, même. Ce vendredi au cœur de la nuit, ce sont 6 véhicules qui ont été ravagés par les flammes vers 0h30 Rue Frédéric Sauvage. Incendie volontaire qui s’est propagé à la maison juste au-dessus. Les personnes âgées vivant là ont pu être évacuées. Un couple de 76 et 82 ans. L’homme a été hospitalisé en observation. Le pavillon est inhabitable. Le pavillon est inhabitable. Une enquête est ouverte.

Troubles au Sanitas…

Pour la 2e nuit consécutive, le quartier du Sanitas de Tours a été la proie à des violences, alors que le secteur est surveillé par des CRS depuis le début de la semaine pour juguler les trafics de drogue. Après des tirs d’artifice et un feu de palettes mercredi soir, cette fois ce sont trois incendies qui ont rythmé la nuit (feu de poubelle ou de pneus).

Tourisme…

Mercredi nous annoncions la réouverture de certains sites touristiques pour ce début de mois d’avril… Un enthousiasme immédiatement douché par le discours d’Emmanuel Macron mercredi soir. Certains poursuivent leurs activités ce week-end comme le Château de Villandry puis ferment après, d’autres annulent tout comme Château Gaillard, Montpoupon ou le Château de Langeais ou Cheverny dans le Loir-et-Cher. Le Château d’Azay-le-Rideau maintient ses visites en mini groupe de 5 maximum mais Chinon annule ses balades guidées. En revanche vous pouvez toujours aller vous balader aux Etangs de Narbonne de Joué-lès-Tours.

Handball…

Reprise des play-offs du championnat LBE ce vendredi pour les joueuses de Chambray-lès-Tours qui reçoivent Besançon dès 19h à la Fontaine Blanche. Une équipe contre qui elles ont déjà gagné deux fois cette saison. La rencontre sera à suivre sur la page Facebook du CTHB.

Concerts…

Le concert de Clou & Noé Preszow prévu le samedi 3 avril 2021 à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire est annulé tout comme le concert des Kids United prévu le dimanche 23 mai 2021 au Palais des Congrès de Tours. Les remboursements sont à effectuer auprès du point de vente dans lequel les billets ont été achetés.