Un guide pratique du nouveau confinement à Tours

Crèches, accueil de la mairie... On vous dit tout.

Annoncé mercredi soir par Emmanuel Macron, le nouveau confinement anti-Covid va progressivement prendre effet à partir de ce week-end (limite de 10km autour de chez soi à ne pas dépasser sans attestation) et mardi (fermeture des écoles, collèges, lycées ou crèches). Des mesures sanitaires qui entraînent pas mal de questions. Voici donc quelques infos pratiques concernant la ville de Tours, transmises par la mairie à notre rédaction :

Aucune modification n’intervient au niveau de l’accueil du public en mairie centrale et dans les mairies annexes. Toutes les démarches administratives sont possibles. Pour rappel, l’accueil se fait selon les horaires suivants : du lundi au jeudi : 8h30-13h00 / 14h-17h, le vendredi :8h30-13h / 14h00-16h30.

Les crèches et les écoles sont fermées jusqu’au 26 avril. Cependant un accueil spécifique est organisé pour les enfants de personnels prioritaires ainsi que les enfants porteurs de handicaps. Le service de restauration y est assuré par la cuisine centrale.

Ecoles et ALSH - 4 sites sont ouverts (format scolaire les 6, 8 et 9 avril et format accueil de loisirs le mercredi 7 avril ainsi que pendant les deux semaines de vacances) : Ecole primaire Jules Verne ; Ecole primaire Anatole France ; Ecole primaire Buisson-Molière ; Ecole primaire Simone Veil

Petite enfance - 9 sites sont ouverts aux horaires habituels : Crèche et multi-accueil Charles Boutard ; Crèche Paul-Louis Courier ; Crèche Heurteloup ; Crèche Tonnellé ; Multi-accueil Hallebardier ; Multi-accueil Leccia ; Crèche des Fontaines ; Multi-accueil Toulouse Lautrec. L’ouverture de la crèche familiale Monconseil est conditionnée par l’autorisation d’ouvrir les accueils chez les assistantes maternelles.

Les marchés alimentaires et le marché aux fleurs sont maintenus, sous réserve d'une bonne observation du protocole sanitaire. Les produits non-alimentaires (notamment vestimentaires) n'y sont pas autorisés. Les brocantes et les foires au troc ne sont pas autorisées.

L’ensemble des parcs et jardins de la ville sont ouverts selon les horaires habituels, et les espaces de nature (bois, bords de Loire et du Cher) restent accessibles. Néanmoins, la Préfecture se réserve le droit d'en interdire l’accès si le strict respect du protocole sanitaire n’y est pas observé.

Les médiathèques et bibliothèques restent ouvertes aux horaires habituels mais les salles de lecture sont fermées. Le service de boîtes à lire est suspendu.