Echangeur A10/A85 : trois semaines de rab’ pour les travaux

Et les perturbations qui vont avec.

Dans le cadre du chantier d’élargissement de l’A10 à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’entreprise Vinci Autoroutes a engagé, depuis janvier 2021, des travaux au niveau de la bifurcation reliant les autoroutes A10 et A85. Les opérations en cours sont prolongées ce qui signifie le maintien de la fermeture de deux bretelles d’accès jusqu’au 23 avril alors que leur réouverture était annoncée pour le week-end de Pâques.

Les itinéraires de déviation sont maintenus dans le secteur.

La raison de ce report ? Des mauvaises conditions climatiques rencontrées début 2021 selon le concessionnaire. Par conséquent, les deux bretelles d’accès à l’A10 en direction de Bordeaux depuis l’A85, que ce soit en provenance de Nantes ou de Vierzon, resteront fermées, jusqu’à la fin du chantier. Les itinéraires de déviation suivants sont donc les suivants :

- Depuis Nantes/Angers, via l’A85, et en direction de Bordeaux (A10) : les conducteurs doivent prendre la sortie 9.1 puis suivre la RD 751 et la RD 37 afin de rejoindre l’autoroute A10 à l’échangeur de Joué-lès-Tours ;

- Depuis Vierzon, via l’A85, et en direction de Bordeaux (A10) : les conducteurs sont invités prendre l’A10 en direction de Paris, jusqu’à Joué-lès-Tours (sortie n°24), où ils devront sortir pour reprendre aussitôt l’A10 en direction de Bordeaux.

Tant qu’on y est, on vous rappelle qu’il y a aussi des travaux de rénovation de l’A10 entre Tours-Nord et Saint-Avertin ce qui entraîne des fermetures d’entrées et de sorties la nuit, mais aussi des basculements de circulation nocturnes ou de légères perturbations en journée. La vitesse peut être réduite à 70km/h. Une fois le chantier terminé, vous roulerez sur une autoroute neuve et moins bruyante pour les riverains.