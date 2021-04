StorieTouraine, 01/04/21 – Disparition inquiétante à Luynes ; Accident mortel à Langeais ; Le 1er ministre en Touraine vendredi…

Et une soirée agitée au Sanitas.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

-----------------

Appel à témoins…

Ce jeudi matin, les gendarmes d’Indre-et-Loire ont lancé un appel à témoins pour retrouver un homme d’une quarantaine d’années disparu depuis la nuit de dimanche à lundi. Ce résident de Luynes à la peau de couleur noire, il mesure 1m82 et à une corpulence décrite comme forte. Ses cheveux sont courts et bruns. Au moment de sa disparition il portait une veste marron, un pull gris, un sac à dos noir et une sacoche de marque Lacoste. La dernière fois qu’il a été vu il se dirigeait vers Saint-Etienne-de-Chigny. Appelez le 17 si vous en savez plus.

Soirée mouvementée au Sanitas…

Ce mercredi nous vous informions de l’arrivée d’une soixantaine de CRS de Limoges pour sécuriser le quartier du Sanitas et lutter contre les trafics de drogue. Dans la soirée, ils ont fait usage de gaz lacrymogène en réponse à des tirs de mortier en marge d’un incendie de palettes Avenue du Général de Gaulle. Les pompiers intervenant sur place ont également été pris à partie. Pas d’interpellation à signaler.

Accident mortel…

Mercredi en fin d’après-midi, une voiture transportant trois jeunes de 20 à 25 ans a fait une sortie de route sur la commune de Langeais avant de percuter un arbre. Le conducteur est mort, ses deux passagers sont gravement blessés. L’accident pourrait être lié à un excès de vitesse. Une enquête devra le déterminer.

Visite ministérielle…

Une visite tourangelle du premier ministre Jean Castex est confirmée pour ce vendredi matin. Ce sera le premier déplacement du chef du gouvernement en Indre-et-Loire depuis sa nomination au cours de l’été 2020. Le CHU de Tours figurera à l’agenda, et le locataire de Matignon sera accompagné du ministre de la santé Olivier Véran. Les deux membres du gouvernement arriveront dès 8h30 et passeront par le centre de vaccination de l'hôpital ainsi que son service réanimation. Il devrait aussi être question des investissements pour l'établissement dans le cadre du Ségur de la santé.

Basket…

Encore un report de match à cause du coronavirus ! Cette fois pas de cas au sein de l’UTBM mais du club que Dax que les joueurs tourangeaux devaient affronter samedi en Nationale 1. Ce sera donc pour plus tard. Prochain match désormais programmé le 10 avril.