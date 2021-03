Plusieurs trains supprimés pour Pâques et 4 autres week-ends de travaux annoncés

La SNCF fait des rénovations du réseau.

210 millions d’€ : c’est la somme que la SNCF compte investir en travaux sur son réseau en 2021. A titre d’exemple, 160 opérations ont été menées pendant toute l’année 2020 en Centre-Val de Loire avec par exemple 2,4 millions investis pour la portion Saint-Martin-le-Beau / Bléré, plus de 4 millions d’€ pour la mise en accessibilité de la gare d’Amboise ou encore 10 millions d’€ pour changer 4 aiguillages de la ligne TGV. Le problème des chantiers c’est qu’ils entraînent souvent des perturbations, allant du ralentissement des trains à leur suppression pure et simple pour les interventions de grande ampleur.

Parmi les projets de cette année on peut citer des travaux sur les aiguillages en gare de Tours (180 trains chaque jour en semaine), 12 millions d’€ pour la modernisation des voies entre Tours et Chinon (18 trains et 8 000 voyageurs par jour) ou 4 millions d’€ pour améliorer la signalisation de l’axe Tours-Saumur. Certains chantiers sont financés via le plan de relance post-Covid.

Ces différents plans ne perturberont pas trop les usagers quotidiens… En revanche il y a les méga travaux qui coupent tout le trafic d’une ou plusieurs lignes sur un week-end, généralement ceux avec des jours fériés parce qu’à part le rush des départs et des retours la fréquentation est plutôt calme. Le premier concerné c’est ce week-end de Pâques du 3 au 5 avril avec 54h d’interruption de trafic mais tout de même des trains pour partir et revenir. Les trains qui circulent sont ceux pour lesquels on peut prendre des billets sur le site oui.sncf ou l’application mobile. Cela concerne en particulier la ligne Rémi Express Tours-Blois-Orléans-Paris Austerlitz, fermée du samedi matin au lundi après-midi mais aussi Tours-Vierzon.

D’autres dates à anticiper si vous devez voyager : 72h d’interruption de trafic pendant le week-end de l’Ascension (jeudi 13 mai au dimanche 16 mai), le week-end de Pentecôte (coupure de 54h du samedi 22 mai au lundi 24 mai) puis deux week-ends en fin d’année : 11-14 novembre et enfin 20-21 novembre (pour la ligne vers Vierzon uniquement).

Toutes les infos sur le site TER Centre-Val de Loire.