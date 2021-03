Cet ancien magasin de musique de Tours va devenir un théâtre comique

Avec une salle de 270 places.

On a envie de rire en ce moment. Genre beaucoup. Un peu de patience… Dans 6 mois, ça devrait être possible en grande quantité chaque semaine dans un nouveau lieu tourangeau qui s’annonce bien cool : La Comédie de Tours.

On vous dévoile son adresse : c’est tout près de la gare et de Jean Jau, au 39 Rue Michelet. Le magasin de musique Thevenin a déménagé et laisse 650m² à dispo pour créer un théâtre de toute pièce. Les travaux viennent de commencer et ils doivent durer jusqu’à la rentrée. Le projet est mené par trois associés : l’ancien directeur du théâtre Le Paris d’Avignon Christophe Desaint-Denis, un artiste et producteur (Julien Sigalas) et son acolyte Yoann Combronde qui s’occupe déjà de plusieurs salles à Grenoble ou Aix-en-Provence.

La façade art-déco du futur théâtre.

Le trio compte proposer des représentations tous les soirs du jeudi au dimanche, tout au long de l’année. « Ce sera un théâtre à la parisienne » explique Christophe Desaint-Denis, c’est-à-dire un endroit où il peut y avoir 2 voire trois représentations le même jour. Le site pourrait aussi bien accueillir des spectacles d’humoristes de renommée nationale en rodage, des reprises de tournée avant d’aller dans les grosses salles ou une série de shows et de pièces… Dans tous les cas l’idée est d’avoir une programmation à dominante comique, ce qui n’existe pas vraiment à Tours, en dehors des grandes salles qui ont une programmation humour parmi d’autres propositions. En prime, le lieu organisera des ateliers théâtre voire théâtre et chant, il aura sa programmation jeune public et on pourra le louer pour des événements privés.

La Comédie de Tours sera composée d’un vaste hall d’accueil de 250m² avec une petite buvette qui servira notamment à rencontrer les artistes une fois le spectacle terminé. La salle en elle-même pourra accueillir 270 personnes en parterre et en gradin. Elle sera située dans l’ancienne base-arrière du magasin quoi a 4m80 de hauteur sous plafond au maximum ce qui est pas mal pour les décors.

Les premières affiches pourraient voir le jour à l’automne si la situation sanitaire le permet, Christophe Desaint-Denis nous explique qu’il active déjà son réseau pour faire venir du monde. Normand d’origine, cet homme de 41 ans a fait des études à la fac d’Avignon puis a tourné deux ans avec le duo comique Les Chevaliers du Fiel avant de diriger le théâtre Le Paris pendant 10 ans dans la préfecture du Vaucluse. C’est le Festival d’Avignon qui lui a donné le goût du spectacle vivant alors qu’au départ il s’intéressait surtout au cinéma. Avec cette aventure professionnelle à Tours, il se rapproche de sa région d’origine et arrive dans une ville dont il dit admirer la vitalité culturelle et où il espère proposer un projet complémentaire de l’offre de spectacles qui existe déjà, sans entrer en concurrence.

Pour découvrir son portrait, allez lire notre article détaillé sur 37 degrés.