StorieTouraine, 30/03/21 – Feu de parking souterrain à Tours-Nord ; Véhicules incendiés à la Rabière ; Manifestation des personnels de crèches…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

Feu de parking souterrain…

Une trentaine d’habitants d’un immeuble de la Rue de Jemmapes ont été évacués au petit matin ce mardi à Tours-Nord. Un feu s’est déclaré dans le parking souterrain, et il a détruit deux véhicules. Une personne incommodée par les fumées a dû être transportée à l’hôpital. Il était environ 4h30 du matin. Près de 30 minutes ont été nécessaires pour éteindre les flammes dont l’origine est inconnue. Une enquête a été ouverte.

Feux de voitures…

Un peu plus tôt dans la nuit, vers 3h05, ce sont deux voitures qui ont brûlé sur un parking extérieur du quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. Là-aussi il faudra attendre les résultats de l’enquête pour en savoir plus.

Coupure d’autoroute…

L’A10 a été fermée 2h30 cette nuit dans le sens Poitiers-Tours et ce en raison d’un accident entre une camionnette et un camion. La collision a eu lieu vers 23h30 à hauteur de Sorigny et pourrait être due à la présence d’un obstacle sur les voies. Deux personnes ont été blessées.

Manifestation pour la petite enfance…

Ce mardi matin, une centaine de personnes manifestait en centre-ville de Tours avec un parcours XXL de la préfecture au Champ Girault via les Prébendes. Un rassemblement à l’appel d’un mouvement national pour dénoncer le projet de réforme des conditions de garde : le gouvernement prévoit d’autoriser 6 enfants qui ne marchent pas suivis par un seul adulte contre 5 actuellement dans le but de créer des places supplémentaires. Le nombre de m² nécessaires pour un bambin sera également réduit. C’est non pour le Collectif Pas de Bébé à la Consigne. Un mouvement assez suivi avec des perturbations dans une dizaine de crèches et haltes garderie de Tours (9 établissements fermés).

Basket…

Tours reçoit Les Sables d’Olonne à huis clos ce mardi à la Halle Monconseil (diffusion de la rencontre sur la page Facebook du club). Il reste encore 8 matchs avant la fin de saison de Nationale 1 et l’équipe n’a pas le droit à l’erreur car elle doit terminer première de sa poule pour monter en Pro B la saison prochaine, son objectif. Gagner est donc impératif, surtout face à une équipe qui a dominé les joueurs de Pierre Tavano au match aller (mais que l’UTBM avait dominée en Coupe de France). Coup d’envoi à 20h.