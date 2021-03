Covid-19 : la situation se dégrade encore en Indre-et-Loire

Près de 1 900 cas en une semaine.

Depuis jeudi 25 mars, la préfecture d’Indre-et-Loire a pris de nouvelles mesures pour freiner la diffusion du coronavirus dans le département (extension du port du masque dans des villes comme Chinon et Montlouis, interdiction de boire de l'alcool dans les lieux publics...). Il faudra attendre deux bonnes semaines pour savoir si elles ont de l’effet, sachant qu’elles sont présentées comme le dernier recours avant des décisions plus restrictives assimilables à un confinement.



En tout cas, la situation qui inquiétait les autorités la semaine dernière avec le franchissement du seuil d’alerte a encore empiré. Selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 1 863 cas Covid ont été identifiés dans le département entre le 20 et le 26 mars soit un taux de positivité de 7,7% parmi les 24 136 tests réalisés en 7 jours (un record régional).



La Touraine affiche désormais un taux d’incidence de 308 cas pour 100 000 habitants, deuxième chiffre le plus élevé du Centre-Val de Loire derrière l’Eure-et-Loir, devant le Loir-et-Cher et le Loiret. Le chiffre est encore plus élevé dans l’agglo de Tours avec 317 cas pour 100 000 habitants.



Une situation qui s’illustre sur le terrain avec des fermetures de classes en séries dans les écoles (Montlouis, Bléré, Saint-Pierre-des-Corps). A Tours, une classe fermée à l’école Simon Veil rouvre ce mardi, une autre classe fermée en élémentaire à l’école Flaubert accueillera de nouveau ses élèves en fin de semaine.



A l’hôpital, la situation reste tendue avec 80 patients tourangeaux dans les services de médecine et 44 en réanimation. Au niveau régional, 12 malades Covid supplémentaires ont rejoint un lit en soins intensifs pendant le week-end. 5 décès sont à déplorer depuis le dernier bilan, soit 287 au total à l’hôpital depuis le 1er septembre.



Concernant la campagne de vaccination, 119 000 personnes ont reçu deux doses en Centre-Val de Loire. A Tours, 78% des résidents d’EHPAD ont été immunisés.