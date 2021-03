StorieTravaux 28/03/21 – Les choses sérieuses commencent Rue Edouard Vaillant

Et ça va durer 5 mois.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous aide à circuler avec un point sur les nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Des travaux près de chez vous ? N’hésitez pas à nous en informer !

-------------

Tours :

Le chantier qui fait la Une c’est évidemment celui qui va perturber la Rue Edouard Vaillant parce qu’il impacte un axe majeur de la ville et que ça va durer jusqu’au 27 août. La route sera donc fermée entre le rond-point de la Rotonde et la Rue du Champ Joli, sauf pour piétons et vélos. L’objectif est de changer les réseaux souterrains et de creuser la rue pour que les futurs bus au gaz plus hauts que les modèles diesel puissent passer sans problèmes sous le pont SNCF.

Conséquence, pour les voitures : déviations via l’Avenue Pompidou qui longe l’A10, l’intérieur des quartiers du Sanitas et de Beaujardin ou le Boulevard Wagner et l’Avenue de Grammont. Les lignes de bus sont modifiées avec des informations détaillées disponibles dans cet article.

Autres travaux à Tours :

En raison de travaux Avenue Maginot à Tours-Nord, l’arrêt Christ Roi n’est pas desservi par la ligne 17 du réseau Fil Bleu (direction Santé NCT+) mardi et mercredi de 20h à la fin de service uniquement. Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire, situé rue de la Fosse Marine. La circulation des voitures sera perturbée.

En raison de travaux rue des Bordiers, jusqu’au 9 avril les arrêts Bordiers et Chanterie ne sont pas desservis par la ligne 73 de Fil Bleu (direction ANAIS Mettray). Vous devez vous reporter à l'arrêt Tranchée situé Boulevard Charles de Gaulle, où à l’arrêt Ménardière situé rue de la Ménardière.

Au passage, retenez le début ce lundi de travaux pour refaire la Rue Raspail et la Rue Nioche. Ils s’achèveront le 14 mai. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier.

En raison du tournage d’un film du 30 mars au 7 avril, des perturbations sont possibles Rue des Tilleuls et Rue de Montsoudun. La circulation sera stoppée pendant les prises mais jamais plus de 3 minutes. Enfin dimanche 4 avril, l’arrivée de la course cycliste La Roue Tourangelle entraînera des fermetures d’axes sur tout l’ouest de la ville dont la Route de Savonnières, l’Avenue Pont-Cher, la Rue Auguste Chevalier ou le Bd Royer. En particulier dans l’après-midi.

A10 :

Durant 2 nuits (lundi 29 et mardi 30 mars), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21) en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Durant 2 nuits (mercredi 31 mars et jeudi 1er avril), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22) en provenance de Paris.

Bifurcation A10/A85 :

Dernière semaine de fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) et de fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Fin des déviations dès samedi.