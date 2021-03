StorieTouraine 28/03/21 – Une fête illégale à Tours ; 9 crèches de Tours fermées pour une grève ; Grande manifestation pour le climat…

Et la victoire du Tours Volley Ball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

Une fête illégale à Tours…

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs dizaines de personnes comptaient faire la fête dans un bâtiment désaffecté de la zone du Menneton, à l’ouest de la ville. La police a été appelée pour tapage nocturne et a donc mis fin aux réjouissances : 21 personnes ont reçu une amende de 135€ pour avoir dérogé aux règles du couvre-feu. Une enquête a été ouverte pour savoir qui organisait l’événement. Le matériel sono a également été saisi.

Cambriolage à Limeray…

Un vol important découvert ce week-end dans le bar-tabac de la commune : 10 000€ de cartouches de cigarettes ont été emportés. Les faits se sont déroulés ce samedi peu après minuit. Deux hommes cagoulés sont recherchés par les gendarmes.

Grève dans les crèches…

En raison d’un mouvement de grève national, mardi 30 mars 2021, la ville de Tours prévoit la fermeture de 9 Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants : Europe, Tanneurs, Paul-Louis Courrier, Heurteloup, Giraudeau, Leccia, Rochepinard, Fontaines (crèche et halte-garderie).

Point Covid…

La mairie de Bléré précise que l’école maternelle Jeanne Lecourt fermée depuis jeudi n’accueillera pas les enfants jusqu’au 1er avril inclus, pour cause de cas Covid en série. Des tests ont été demandés dans l’école Balzac pour voir s’il y a lieu de prendre des mesures similaires.

Manifestation pour le climat…

A l’occasion de l’examen de la loi Climat et Résilience par le Parlement, issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, plusieurs associations et mouvements politiques appellent à des rassemblements dans toute la France ce dimanche. Ce sera en particulier le cas à Tours à partir de 14h30 Place Jean Jaurès. L’idée est de demander un texte bien plus ambitieux au gouvernement, celui-ci étant jugé bien trop timoré, ne prenant pas assez en compte les travaux de la Convention.

Volley…

Tours a signé un 4e succès consécutif ce samedi soir en dominant, Ajaccio, lanterne rouge du championnat de Ligue A. Une victoire 3-0 bon signe avant d’affronter Chaumont en play-offs. Le club a encore un match à jouer et a toutes les chances de l’emporter ce qui ferait donc un premier match du quart de finale organisé à Grenon puis le match retour en Haute-Marne + la belle si nécessaire. Reste maintenant à voir jusqu’où le TVB ira cette saison après une année en demi-teinte…

Hockey…

Nouvelle défaite des Remparts de Tours face à Neuilly-sur-Marne qui avait déjà dominé le club au match aller. Cette fois pas de final aux tirs aux buts mais un succès net : 6-3.

Gymnastique…

Une très bonne nouvelle et une fierté pour l’Indre-et-Loire : le club d’Avoine-Beaumont – N°1 en Indre-et-Loire – remporte les championnats de France par équipe ce week-end. Une grande première pour les gymnastes tourangelles qui disputaient cette compétition du TOP 12 en Alsace. Elles avaient terminé 2e lors des trois précédentes éditions en 2017, 2018 et 2019 (pas de tournoi en 2020 pour cause de coronavirus). Les Avoinaises font ainsi tomber Meaux, club tenant du titre.