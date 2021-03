StorieTouraine 27/03/21 – Démantèlement d’un réseau de cambriolages ; Tours éteint le Parcours Lumière ; L’Indre-et-Loire vote son budget…

Et dernier match de la saison régulière pour le TVB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Démantèlement d’un réseau de cambriolages…

Ce vendredi, le procureur de Tours Grégoire Dulin a annoncé la mise en examen de 5 personnes dans le cadre d’une enquête pour vols en bande organisée et recels de vols en bande organisée. Le résultat d’une grande enquête débutée le 20 juillet 2020, après un cambriolage à Chanceaux-sur-Choisille. Le début d’une longue série de méfaits à Monts, Veigné, Monnaie, Montbazon, Château-Renault, Ballan-Miré, La Ville-aux-Dames, Amboise, Sorigny, Villeperdue, Fondettes, Tours, Joué et Saint-Pierre-des-Corps.

Le mode opératoire des suspects : sonner à des habitations et y pénétrer par effraction en cas d’absence des habitants. Un chauffeur patientait dans le lotissement pour emporter les butins composés d’armes, d’appareils électroménagers, de bijoux, de vêtements voire de nourriture. Selon le parquet, les cambrioleurs prenaient le temps de fouiller, les objets étaient ensuite conservés par leurs compagnes. Plus de 50 délits ont été recensés.

Les interpellations ont eu lieu lundi à Reugny, Saint-Pierre-des-Corps et Cholet (49) avec plus de 1 000 saisies effectuées par les gendarmes de Tours. La bande utilisait par ailleurs plusieurs véhicules volés. Des suspects qui ont entre 22 et 35 ans. Seuls 2 reconnaissent leur présence sur certains vols.

Earth Hour en Indre-et-Loire…

La 15e édition de cette manifestation invite les communes à éteindre leurs bâtiments publics pour alerter sur la pollution lumineuse qui perturbe la faune et la flore. 7 000 municipalités françaises vont y participer comme Bléré en Indre-et-Loire… mais aussi Tours qui coupera les lumières de l’Hôtel de Ville ce samedi à 20h30, ainsi que l’ensemble des projecteurs du Parcours Lumière qui éclaire le centre-ville (Vieux-Tours, Opéra, Rue Nationale…). D’ailleurs, ce Parcours Lumière restera inerte jusqu’à la fin du couvre-feu anti-Covid. L’éclairage public habituel demeurera lui en fonction normalement, les rues resteront donc illuminées pour les piétons.

Le budget départemental voté…

Les 38 élus du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire ont adopté vendredi leur budget 2021 comprenant 535 millions d’€ de dépenses de fonctionnement et 83 millions d’€ d’investissements (pour les collèges, les routes, le tourisme, l’aide aux projets des communes…). Pour la culture, l’institution propose un dispositif dit « Paniers artistiques et culturels » avec un spectacle estival dans chaque communauté de communes tourangelle. Budget prévisionnel : 40 000€.

A la fin de l’année le Département promet que 40% des 185 000 prises fibre optique prévues sur le territoire seront construites. Parmi les autres chantiers de l’année : la fin de la rénovation de la colonie de vacances pour petits tourangeaux située en bord de mer en Vendée ; des travaux en collège à Ste-Maure, Monts, Beaulieu à Joué-lès-Tours ou Rabelais à Tours ; la réparation du pont qui traverse la Vienne sur la déviation de Chinon : 2 nouveaux ronds-points à Courçay et Château-Renault ; la rénovation du Champ Girault pour en faire un bâtiment moins énergivore ou encore la fin des travaux de la chaufferie biomasse de Parçay-Meslay. En 2023, plus aucun des 54 collèges du département ne sera chauffé au fuel (il en reste encore une à changer à Savigné-sur-Lathan). Enfin dès septembre, 75 des 150 véhicules qui transportent des élèves handicapés en cours seront propres (électriques ou hybrides).

Changement d’heure…

Votre smartphone et votre ordi s’en occuperont tous seuls, mais pas votre four : on passe à l’heure d’été dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. A 2h il sera 3h.

Volley…

Ce samedi soir à 20h, le TVB reçoit Ajaccio (match à suivre en direct sur lnvtv.com). C’est la dernière rencontre de la saison régulière avant le début des play-offs du championnat de Ligue A. Et elle n’est pas sans enjeu : en fonction du résultat et des autres oppositions de la soirée, Tours terminera 4e ou 5e ce qui lui permettra – ou non – de bénéficier de l’avantage du terrain lors de son quart de finale contre Chaumont.

Hockey…

Après une trêve, reprise du terrain et de la compétition pour les Remparts de Tours : ils reçoivent Neuilly-sur-Marne à 19h à huis-clos à la Patinoire… Dans le cadre du championnat de D1 modifié en deux poules régionales à cause de la crise du coronavirus. La rencontre sera à suivre sur Fanseat et sur la page Facebook du club.

Basket…

Le match de Tours contre Challans prévu ce samedi est reporté. L’UTBM reprendra tout de même le championnat de N1 la semaine prochaine avec la réception des Sables d’Olonne mardi. A noter que cette semaine, il a été décidé que seule la phase 1 de la compétition serait disputée car la saison a pris trop de retard à cause du coronavirus et des nombreux reports de matchs. Pour espérer monter en Pro B les Tourangeaux n’ont donc qu’une seule solution : finir en tête de leur poule. Ils n’y sont pas pour l’instant mais ont trois matchs à rattraper.