Stationnement payant à Tours : du changement dès lundi 29 mars

Pour coller au couvre-feu.

Depuis samedi 20 mars, le couvre-feu anti-Covid voulu par le gouvernement n’est plus fixé à 18h mais 19h. Une heure supplémentaire pour vaquer à ses occupations qui va avoir une conséquence concrète à partir de lundi 29 mars dans le centre-ville de Tours : une modification des horaires du stationnement payant.

Avec la mise en place du couvre-feu à 18h il y a deux mois, la municipalité avait accepté de décaler l’heure de fin du stationnement payant d’une demi-heure. On pouvait donc garer sa voiture sans aller à l’horodateur à partir de 18h au lieu de 18h30 en temps normal. Une mesure destinée notamment aux riverains.

Ce vendredi, la ville de Tours explique qu’elle s’adapte aux nouveaux horaires…

Donc dès lundi 29 mars, il faudra prévoir de payer sa place de parking jusqu’à 18h30 dans les zones concernées (sur Tours-Centre et un peu à Tours-Nord). Rappelons que les horaires du stationnement payant à Tours sont les suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et l’après-midi dès 14h, jusqu’à 18h30. Les contrôles sont assurés par les agents d’une société privée. Il est possible de payer aux horodateurs ou via une application mobile.