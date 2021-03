Reconfinement en Île-de-France : moins de TGV attendus en Touraine

A partir du 29 mars.

Face à l’augmentation des cas Covid dans certains départements, le gouvernement a décidé de mesures dites de freinage qui s’apparentent à un reconfinement, avec par exemple de fortes limitations quand on veut dépasser les 10km autour de son domicile. L’Île-de-France fait partie des territoires concernés... avec interdiction de quitter la région sans une bonne raison (par exemple pour le travail).



Conséquence : “Depuis lundi nous observons une baisse de fréquentation des TGV” nous explique la SNCF qui a annoncé un plan de réduction de la circulation de ses trains à grande vitesse. Pas aussi massif que lors du confinement du printemps 2020 mais tout de même assez conséquent...



A partir de lundi 29 mars, seuls 50 à 60% des trains vont circuler sur l’axe Atlantique qui dessert Tours et Saint-Pierre-des-Corps, sauf pour les vendredis, samedis, dimanches, jours férés et périodes de vacances scolaires.



Par ailleurs, pour les habitués de la ligne Tours-Paris (essentiellement utilisée pour des trajets professionnels), la SNCF garantit une offre importante aux heures de pointe du matin et du soir. Ce sont donc essentiellement des trains circulant en journée qui seront supprimés. Cela dit, depuis plusieurs mois déjà, le TGV qui ralliait la capitale à 8h08 depuis Saint-Pierre-des-Corps a été supprimé, ce qui a été regretté par l’association des usagers.



Concrètement, les TGV Tours-Paris de 6h06, 6h41 et 7h13 sont maintenus, ainsi que les trains de 17h35, 18h31 et 19h31 dans l’autre sens. Le train pour Massy de 6h28 et le retour de 17h14 sont conservés.



Pour les autres horaires, les itinéraires ont été mis à jour sur les sites et applications qui permettent d’acheter son billet. Précisons que les Rémi Exprtess vers Paris Austerlitz ne sont pas concernés par cette mesure et sont maintenus à 100% (hors week-ends de travaux comme pour Pâques).