StorieTouriane 25/03/21 – Accident mortel à Ste-Maure ; Une femme tombée dans la Loire à Saint-Cyr ; Gros contrat pour Mecachrome Amboise…

Et la fin des championnats de foot amateurs.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

-----------------

Accident mortel…

Une moto et un camion se sont percutés en début de journée dans le centre de Sainte-Maure-de-Touraine, sur l’ancienne Nationale 10. Le bilan est lourd avec le décès d’un homme et une autre personne transportée par les secours en urgence absolue. Il s’agit des deux personnes qui se trouvaient sur la moto. Le conducteur du poids-lourd – choqué – a lui été hospitalisé à Châtellerault.

Camping-car en feu…

La partie ancienne de La Ville-aux-Dames a été bloquée une partie de la journée et la ligne 50 de Fil Bleu déviée temporairement après l’incendie d’un camping-car garé sur un trottoir… Selon la NR, son propriétaire s’apprêtait à l’emmener au contrôle technique. L’origine du sinistre est inexpliquée.

Une femme tombée dans la Loire…

Les pompiers ont récupéré une jeune tourangelle de 20 ans ce jeudi au niveau du quai des Maisons Blanches à Saint-Cyr-sur-Loire. On ignore les raisons de sa chute dans le fleuve. Une vingtaine de secouristes ont été mobilisés. La victime est dans un état critique et elle a été transportée vers l’hôpital en urgence absolue.

Disparition inquiétante…

Vous avez peut-être vu passer un appel à témoins de la police tourangelle ce jeudi, concernant la disparition d’une femme de 26 ans vivant à Saint-Pierre-des-Corps. Elle n’avait pas donné de nouvelles depuis dimanche mais a finalement été retrouvée.

Mecachrome rebondit…

Le sous-traitant aéronautique basé à Amboise souffre depuis un an et le début de la crise sanitaire qui bloque les avions au sol et retarde les commandes de nouveaux appareils. La direction a annoncé 42 suppressions de postes en Touraine après négociations, et elle va déménager son siège social à Toulouse. Cela dit, elle vient de signer deux contrats avec l’avionneur européen Airbus dans le but de fabriquer des pièces pour l’avion A2020, modèle récent qui a volé pour la première fois en 2018. La production se fera sans recrutements supplémentaires. Elle pourrait néanmoins alléger le chômage partiel de longue durée en vigueur dans l’entreprise après signature d’un accord avec les partenaires sociaux. Selon la NR, la commande se chiffre tout de même à 40 millions de dollars.

Foot…

La décision est tombée ce mercredi : la Fédération Française de Football stoppe toutes les compétitions amateures, à l’exception de la N2 masculine et de la D2 féminine (mais ça pourrait finir par arriver aussi). En Indre-et-Loire, cela signifie notamment la fin de saison pour les clubs engagés en National 3 (Avoine, Tours FC, Ballan…).