[#MIAM] On a goûté le nouveau bar à salades de Tours

[#MIAM] c'est la rubrique d'Info Tours dédiée à l'actualité culinaire tourangelle.

Les beaux jours reviennent et à défaut d’en profiter sur les terrasses on peut se poser tranquille en bord de Loire ou dans les parcs à l’heure du déjeuner. Autant dire que ces différents spots sont très prisés et que les emballages de repas s’amoncellent dans les poubelles (ça déborde très vite). Au menu : sandwichs, burgers… Et de plus en plus souvent des plats dits healthy, c’est-à-dire présentés comme plus sains pour la santé. Les vendeurs de poke se multiplient depuis un an à Tours (Rue du Commerce, Rue de Bordeaux…) et les enseignes se présentant comme responsables sont également en expansion (même si l’offre végé a encore du mal à percer).

Parmi les nouveaux venus, deux franchisés qui affichent le vert dans leurs marques : Green sur Mesure dans la zone des Granges Galand de Saint-Avertin (salades, sandwichs…) et Green is Better Rue du Commerce.

C’est cette dernière qu’on a voulu tester dès le retour des températures printanières. Le concept consiste à choisir sa base de salade parmi une série d’ingrédients froids (pâtes, boulgour, riz sauvage, mâche, mesclun, pousses d’épinards…) puis à la garnir avec plein de bonnes choses. Oui, c’est un bar à salades. L’établissement propose également quelques recettes déjà composées avec du poulet ou de l’œuf, par exemple. Il est complètement possible de faire du 100% végé ou vegan.

On embarque donc une salade « Plat du jour » riz-poulet-aubergines-champignons-tomates avec sa petite sauce à ne surtout pas oublier sous peine de trouver l’ensemble un peu sec.

Une fois déballée, on s’interroge clairement sur le choix des ingrédients de la box : tomates et aubergines en plein mois de mars, ce n’est clairement pas de saison. Logiquement la régalade n’est pas complètement au rendez-vous. On se rattrape avec le poulet pané crunchy (froid) et une portion relativement généreuse. On enchaîne avec une compote pommes-poires sur laquelle on a pu rajouter deux petits ingrédients supplémentaires en guise de gadget (Crunch, Granola, pépites de chocolat, noix de coco…). Précisons que les formules sont à partir de 9€ et grimpent jusqu’à 12€90.