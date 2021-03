A Tours, un événement pour celles et ceux qui manquent de danse

Totalement Covid-compatible.

On veut danser ! Bouger, les jambes, les bras, les hanches… Dodeliner de la tête et pourquoi pas s’essayer à quelques pas acrobatiques.

Depuis un an et le premier confinement anti-Covid, la danse a quasiment disparu de nos vies. On peut toujours regarder des vidéos, s’exercer à la maison… Mais les spectacles ou les soirées, ces moments où l’on partage la pratique de la danse, se sont envolés et ne semblent pas prêts à vouloir revenir.

Alors que le monde de la culture en détresse se mobilise pour réclamer la réouverture des institutions, le droit de travailler et la prolongation des aides, les artistes se décarcassent également dans le but de proposer des événements originaux et compatibles avec la crise sanitaire. C’est ce que propose en ce moment le Centre Chorégraphique National de Tours dont les locaux sont situés à l’ouest de la ville, du côté du quartier Maryse-Bastié (en attendant la construction d’un site tout neuf d’ici quelques années dans le nouveau quartier des Casernes).

Avec Dansez ! Le CCNT fait un appel aux volontaires, « que vous aimiez regarder la danse ou la pratiquer, que vous soyez spectateur ou danseur, assidu ou occasionnel. » Voici la description complète du projet :

« Venez danser seul ou à deux, devant nos caméras installées aux abords du CCNT. Plusieurs thématiques s'offrent à vous : le souvenir d'un spectacle, un hommage à un chorégraphe, les danses du monde, ou bien encore une danse pour quelqu'un que vous aimez. Tous ces témoignages dansés seront rassemblés en une vidéo-danse. »

Au final, chaque séquence durera une dizaine de secondes. Pas d’inquiétude si vous ne faites pas partie des pros de la discipline, un atelier en ligne pourra vous aider à préparer votre performance avant sa réaliste en plein air du 5 au 9 mai. Mais l’acte en lui-même restera très personnel, selon votre propre sensibilité. L’inscription est gratuite et ouverte jusqu’au 20 avril. Pour participer, il suffit d’écrire à cette adresse : [email protected]. Une présentation du projet est prévue le 13 avril par Zoom, avant les ateliers du 15 au 22 avril à 19h.

Photo d'illustration lors d'une manifestation de profs de danse à Tours en novembre 2020.