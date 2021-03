StorieTouraine 22/03/21 - Pas de grands événements à Chinon cet été ; Manifestation sur la ligne Tours-Vierzon ; 2 boulangeries de Touraine sur M6...

Et un spectacle de Laurent Gerra à Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

Pas de grands événements à Chinon...

Quelques jours après Tours qui annule son événement Vitiloire de fin mai autour du vin et reporte sa Foire début juillet c’est Chinon qui renonce à ses grands événements de l’année du rallye de véhicules historiques Chinon Classic au marché médiéval en passant par le marché à l’ancienne. Tout cela évidemment à cause de la crise sanitaire. Il n’y aura pas non plus de fête foraine mais certains événements sont décalés comme Chinon en Fanfares programmé en septembre. La municipalité espère par ailleurs organiser des événements tout au long de l’été, même si aucun programme n’est encore défini. Tout dépendra de la situation Covid... L’ouverture de la guinguette est notamment dans les cartons.

Les Assises du Journalisme décalées...

Les organisateurs de cet événement organisé chaque année dans l’ancienne imprimerie Mame de Tours envisageaient de réunir les acteurs de l’information en mai. En raison de la crise sanitaire ce sera finalement du 29 septembre au 1er octobre mais aussi le samedi 2 octobre pour Le Salon du Livre de Journalisme ouvert au grand public. Le thème reste « Urgence climatique et responsabilité journalistique ». Parmi les invités on attend notamment Hugo Clément et Patrick Cohen de France 5 pour présider des jurys en vue de remises de prix.

Défense du service public...

Ce lundi matin, les personnes habituées du train à Bléré ou Montlouis se sont vues distribuer des tracts également remis aux voyageurs du Loir-et-Cher ou du Cher. Au total 4 500 documents édités pour défendre le poste de cheminot de la gare de Villefranche-sur-Cher, notamment pour en tenir le guichet. Un combat soutenu par plusieurs politiques, des républicains au Parti Communiste en passant par La France Insoumise.

Laurent Gerra à Tours...

Cette fois il n’est pas question d’un report mais d’une nouvelle date... L’humoriste Laurent Gerra est annoncé à Tours le 1er juin 2022. Un spectacle à l’occasion de ses 50 ans, avec 6 musiciens à ses côtés. Ce sera au Vinci et les réservations sont ouvertes (possibilité de remboursement en cas d’annulation ou de report).

La Touraine sur M6...

Depuis plusieurs semaines, l’émission « La Meilleure Boulangerie de France » réunit chaque soir plus de 2 millions de personnes voyant des boutiques de toute la France s’affronter devant un chef et un Meilleur Ouvrier de France. C’est à 18h35 sur M6 et cette semaine c’est en Centre-Val de Loire que ça se passe. En Indre-et-Loire même ce lundi avec La Boulange de Nouzilly et les Blés de Demain (Veigné et Tours). L’une des deux entreprises se qualifiera pour la finale régionale. Et si vous ratez le programme, il est disponible gratuitement en replay sur la plateforme 6play. Vendredi on verra aussi la talmelière de Château-Renault.