StorieTravaux 21/03/21 - Tours, Chinon, Saint-Cyr... tous les chantiers de la semaine

Sur l’A10, aussi.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les nouveaux chantiers dont on a eu connaissance dans le but de vous aider à circuler sans trop galérer. Voici ce qui vous attend à partir du 22 mars.

----------------

A10 :

Durant 4 nuits (lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 mars), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21) en provenance de Paris et en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Chinon :

A Saint-Lazare, le chantier de construction de la future Maison de santé se poursuit. Les travaux de raccordement électrique débutent ce lundi 22 mars, et vont entraîner quelques perturbations entre la rue de l’Hippodrome et le giratoire Saint-Lazare.



Jusqu’au 9 avril, route barrée à tous les véhicules dans le sens Richelieu / Chinon, pendant toute la durée des travaux de 9h à 17h. Déviation des véhicules par la route de Saumur et la rue de l’Hippodrome sauf pour les poids lourds qui poursuivent par la déviation.



Avenue St Lazare laissée libre à la circulation de tous les véhicules dans le sens Chinon / Richelieu. De plus, deux traversées seront nécessaires et engendreront une fermeture complète à la circulation du lundi 22 mars au mardi 23 mars de 9h à 19h. Pour ces deux journées, une déviation des poids lourds sera faite à partir de la Cunette, sauf pour la desserte du magasin Super U.



Les véhicules légers seront déviés par la rue de l’Hippodrome. Le ramassage des ordures ménagères ne sera pas impacté.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux Avenue des Cèdres à St Cyr sur Loire, les arrêts Lebrun et Cèdres ne sont pas desservis par la ligne C2 du 22 au 29 mars. Vous devez vous reporter à l'arrêt Mésangerie, situé rue de la Mésangerie.



En raison de travaux Avenue de la République à Tours, les arrêts Péguy et Tourettes ne sont pas desservis par la ligne C2 du 22 mars au 9 avril. Vous devez vous reporter à l'arrêt Croix Pasquier situé rue Félix Nadar, où à l’arrêt Oratoire situé rue du Pas Notre Dame. Par ailleurs, sur la même période, en raison de travaux Avenues de la République et du Général Estienne à Tours, les arrêts Huard, Coty, Croix Pasquier, Clinique Velpeau, Trianon, Pierre Couverte, Devildé, Général Estienne, Champ Chardon et Tremblay ne sont pas desservis par la ligne 18 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter à l'arrêt Tranchée situé Boulevard Charles de Gaulle, où à l’arrêt Christ Roi situé Avenue Maginot, où à l’arrêt provisoire situé rue du Pas Notre Dame, où à l’arrêt Oratoire situé rue du Pas Notre Dame.



Ennfin, en raison de travaux rue de l’Hippodrome du 22 au 24 mars à Chambray, les arrêts Bad Camberg et Chambray Mairie ne sont pas desservis par les lignes 3b (direction Grand Sud) et 30 (direction CHU Trousseau). Vous devez vous reporter à l'arrêt Chambray 2 Joule (ligne 3b) situé rue de Joué, où à l’arrêt Joule (ligne 30) situé rue Joule, où à l’arrêt Tamaris situé rue de l’Hippodrome.