Bons plans en pagaille : tout doit disparaître dans les vestiboutiques Croix Rouge de Tours Métropole

Elles organisent des braderies.

C’est le moment de récupérer des vêtements à prix cassés, et vraiment cassés. A partir de ce lundi 22 mars et pendant deux semaines, les différentes vestiboutiques de la Croix Rouge d’Indre-et-Loire organisent une vaste braderie pour vider leurs stocks et ainsi préparer au mieux le changement de saison (ça y est, c’est le printemps... et c’est youpi !).



Concrètement, les tarifs déjà très bas proposés par l’association sont réduits de 50% sur les collections hiver que ce soit dans les rayons pour femme, homme, enfant, chaussures, linge de maison, couvertures, couettes, rideaux ou encore petits bijoux.



Au programme : pantalons, t-shirts, sacs à main, manteaux, pulls... dès 0€50. Attention : chaque jour ces réductions sont appliquées dans des sites différents. Ce lundi 22 à La Membrolle (14h30-17h) ; mardi à Luynes (13h-17h) ; mercredi après-midi à Fondettes, Tours-Bretonneau et Joué, toute la journée à Saint-Cyr-sur-Loire ; jeudi après-midi à Joué ; vendredi après-midi à Joué et La Membrolle ; samedi matin à Luynes, samedi après-midi à Tours-Bretonneau et toute la journée à Saint-Cyr.



Les adresses et horaires détaillés sont disponibles sur le site web ou les réseaux sociaux de la Croix Rouge tourangelle. L’argent récolté servira à financer ses actions comme l’aide aux sans domicile fixe (achat de duvets, soutien alimentaire...).