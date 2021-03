Tours Métropole : un service bus spécial jusqu’aux centres de vaccination

Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer.

Comment vacciner un maximum de personnes contre la Covid-19, mêmes celles qui ont du mal à se déplacer ou qui sont isolées ? Dès l’ouverture des premiers centres d’injections à Tours, Joué, Neuillé-Pont-Pierre, Amboise, Loches et Chinon on a vu arriver cette question. Des collectivités comme la ville de Ballan-Miré ou la communauté de communes de Chinon ont vite réagi en proposant des services de transport gratuits.



A partir de ce lundi 22 mars c’est Tours Métropole qui annonce le lancement d’un service spécifique à la demande pour rejoindre le centre de vaccination des Halles de Tours ou celui de l’Espace Clos Neuf à Joué.



Cette proposition s’adresse aux personnes de plus de 75 ans qui vivent dans les communes peu dotées en transports en commun que sont Druye, Berthenay, Saint-Genouph, La Membrolle, Chanceaux, Notre-Dame-d’Oé, Mettray, Rochecorbon, Parçay-Meslay, Savonnières, Saint-Genouph, Saint-Etienne-de-Chigny, Vernou-sur-Brenne, Vouvray et Villandry. Au total 14 petites villes et villages.



Et voici comment ça fonctionne : après avoir obtenu un rendez-vous pour une vaccination (sans doute le plus difficile), on réserve son transport aller-retour au 02 47 77 48 48 du lundi au vendredi de 9h à 17h et au moins 48h avant sa piqûre. Comptez 1€60 pour un trajet ou 3€ l’aller-retour ou gratuit pour les personnes déjà abonnées à Fil Bleu. On paie sur facture après le voyage et il est possible de se faire accompagner d’une personne maximum (qui paie aussi).



Attention : les navettes ne circulent que le lundi après-midi, du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 15h (correspondant aux heures d’ouverture des centres). Le service devrait prendre fin le 30 avril, date où toutes les personnes volontaires de plus de 75 ans devraient être vaccinées.