StorieTouraine 20/03/21 - Arnaque aux horodateurs à Tours ; L’école de Reugny fermée pour Covid ; Le TVB bat Nice...

Et le Conseil Constitutionnel retoque les accords locaux sur les pesticides.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

--------------

Arnaques aux horodateurs...

On fait gaffe quand on retire de l’argent au distributeur mais aussi quand on veut payer son parking ! En pleine rue les risques de vol ne sont pas impossibles et en ce moment c’est du côté du centre-ville de Tours qu’il faut se méfier... Voici le manège : certaines personnes galèrent avec les horodateurs, quelqu’un propose de les aider mais en profite pour voler la carte. L’astuce : les malfaiteurs expliquent que la machine a avalé le bout de plastique (mais d’après la ville de Tours c’est impossible). La police municipale a été prévenue pour éviter d’autres récidives.

Point Covid...

L’inspection d’académie d’Indre-et-Loire a décidé de fermer l’école de Reugny après la détection du coronavirus chez plusieurs élèves de maternelle. Les trois classes de maternelle ont même été fermées dès jeudi. Au total 185 enfants vont faire école à la maison au moins jusqu’à mardi 23 mars. Le centre de loisirs de la commune fermera le 24.



Concernant l’évolution globale de l’épidémie, 1 283 cas ont été identifiés du 9 au 15 mars en Touraine soit 7,4% de tests positifs (chiffre en baisse et inférieur à la moyenne régionale de 8%). Le taux d’incidence est de 212 cas estimés pour 100 000 habitants et 230 dans la Métropole de Tours ce qui reste élevé sans s’emballer. 93 personnes sont hospitalisées en service de médecine (chiffre en augmentation) et 42 en réanimation.



A l’échelle régionale, 102 000 personnes ont désormais obtenu deux injections de vaccin anti-Covid, le double ont eu une première injection soit à peu près 10% de la population.

Pesticides...

Depuis peu, la loi impose de nouvelles règles aux agriculteurs : pas de pulvérisation de produits pesticides dans un rayon de 5m autour des habitations pour les cultures basses comme les céréales voire 10m s’il s’agit de vergers. Une mesure dénoncée, notamment parce qu’elle oblige à réduire la surface cultivvable. Des chartes ont donc été imaginées, notamment en Indre-et-Loire. Objectif : déroger à ces règles pour réduire l’espace à 3 ou 5m avec l’accord des riverains. Mais le Conseil Constitutionnel vient de faire annuler ces documents les jugeant anticonstitutionnels.

Volley...

Le TVB a encore gagné : 3e succès consécutif du club qui tente d’obtenir la meilleure place possible au classement avant d’attaquer les play-offs de fin de saison. Ce vendredi soir, il s’est donc imposé 3-0 à Nice. Les Tourangeaux sont pour l’instant 5e de Ligue A, à un point de Chaumont et Narbonne qui comptent un match de moins. Il ne reste plus qu’une seule journée dans la phase régulière du championnat.