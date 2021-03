Travaux à Tours-Nord : un plan pour réduire les problèmes de circulation

La signalisation est modifiée.

C’est un sujet sensible depuis mi-janvier à Tours-Nord : les travaux de renouvellement des réseaux d’eau du côté de l’Avenue du Danemark. La circulation est déviée par la Rue de Suède ce qui crée des crispations dans le quartier des Douets, avec notamment d’importants passages de camions, et le soulèvement de problèmes de sécurité. Le maire de Tours s’est rendu sur place il y a quelques jours pour faire un point sur la situation avec des habitants.



Ce jeudi, Tours Métropole annonce la mise en place d’un nouveau plan de circulation « afin de réduire la gêne auprès des riverains. » Les mesures sont valables jusqu’au terme du chantier fin mars.



A partir de maintenant, le plan de circulation du chantier Avenue du Danemark comprend ; le renforcement de la signalétique sur la route de Rouziers en amont de larue de Suède dans le sens sud > nord ; le maintien des accès pour les entreprises situées au Nord de l’avenue du Danemark par la mise en place d’un double sens sur les voies nord et la sécurisation du secteur ainsi que « l’apaisement de la circulation aux heures de forte affluence (matin et soir) » via une présence garantie de la Police Municipale de Tours.



Le retour à la normale du secteur devrait avoir lieu début avril mais d’autres chantiers sont déjà envisagés dans le secteur.