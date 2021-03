Covid-19 :: 47 détenus positifs à la maison d'arrêt de Tours

Après une nouvelle série de tests.

La semaine dernière on apprenait que 69 cas Covid avaient été détectés au sein de la maison d’arrêt de Tours, dont 65 parmis les détenus. Cette découverte a eu pour conséquence une réorganisation complète de cet établissement pénitentiaire surpeuplé pour isoler les personnes infectées. Les visites se sont poursuivies car les parloirs sont sécurisés mais les nouvelles incarcérations ont été suspendues et dirigées vers d’autres sites comme Blois ou Saran dans le Loiret.



Ce jeudi, l’Agence Régionale de Santé publie un nouveau point sur l’épidémie entre les murs de la maison d’arrêt située dans le centre-ville, près de l’arrêt de tram Charcot...



A la suite d’un nouveau dépistage général organisé cette semaine et qui a concerné 138 personnes chez les détenus, 47 personnes ont été testées positives. Par ailleurs, sur les 70 tests réalisés auprès des personnels, 1 personne a été testée positive.



L’ARS nous indique que a direction de l’établissement pénitentiaire a mis en place les mesures suivantes pour éviter une propagation du virus encore plus importante :



· Réaffectation et réorganisation des personnes détenues

· Poursuite du protocole mis en place (agents pénitentiaires, personnel médical et auxis équipés de combinaisons, masques FFP2 ,sur-blouses, sur-chaussures, lunettes, gants),

· Désinfection des douches et des cours de promenade après chaque tour,

· Désinfection régulière des locaux.

Au total ce sont donc 112 détenus sur 206 qui ont été contaminés.