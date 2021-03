StorieTouraine 18/03/21 - Conflit sur le tram à La Riche ; Roselyne Bachelot refuse de venir à Tours ; Recyclage de jeans à Chambray...

Et des recrutements à Céré-la-Ronde.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Conflit sur le tram à La Riche...

Mercredi soir, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant la salle des fêtes de La Riche, juste avant le début du conseil municipal. Il s’agit du collectif des Expropriés du Tram, des habitants de la Rue de la Mairie dont les logements vont êtres détruits pour construire la ligne B en direction de Chhambray et qui trouvent que les tarifs proposés pour racheter les murs sont bien trop bas. Ils voulaient parler avec le maire mais celui-ci les a esquivés, préférant annoncer ce jeudi par communiqué qu’il allait rencontrer une délégation : « Le prix de l’immobilier ne se négocie pas sur un trottoir » s’agace un Wilfried Schwartz visibilement piqué. Son adjoint à l’urbanisme qui a discuté avec les manifestants assurant que son objectif est d’arriver à des solutions amiables. Si cela n’arrive pas avant la déclaration d’utilité publique du chantier, c’est la justice qui tranchera.

Roselyne Bachelot ne viendra pas...

Mercredi le maire de Tours a officiellement invité la ministre de la culture à visiter le Musée des Beaux-Arts de Tours ce samedi après-midi dans le cadre d’une « expérimentation » pour montrer que l’on peut rouvrir des lieux culturels en respectant les gestes barrières. Des visites gratuites et en petit groupe seront ainsi proposées (sur réservation et elles sont déjà complètes). Roselyne Bachelot a refusé de se joindre à cette opération de communication politique et la préfecture n’exclut pas d’empêcher son déroulement.

Opération de recrutement...

Storengy, spécialiste du stockage et de la production d'énergies, lance sa campagne nationale de recrutement en alternance afin de renforcer les équipes de ses sites industriels. Dans ce contexte, 2 postes en alternance sont ouverts sur le site Storengy de Céré-la-Ronde. Contactez directement l’entreprise pour postuler.

Ramène ton jean !*

C’est le nom d’une opération de recyclage organisée par le magasin Castorama de Chambray-lès-Tours. Il propose de récupérer vos pantalons en jean pour les recycler en isolant acoustique et thermique. Une borne est à disposition sur place. Le travail est ensuite assuré par une entreprise qui emploie des perosnnes en réinsertion professionnelle. Rappelons que vous pouvez aussi donner les vêtements que vous ne portez plus à des associations comme Active ou Le Relais.