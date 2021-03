StorieTouraine 17/03/21 – Procès Bygmalion ; Palmarès des lycées du 37 ; Deux ados fugueuses à Loches ; Un casting à Chinon…

Et des subventions pour la rénovation de lycées.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Procès Bygmalion…

Le maire de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand fait partie des 14 prévenus appelés à comparaître depuis ce mercredi 13h30 au procès de l’affaire Bygmalion. Le tribunal de Paris se penche sur le financement présumé illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. L’ancien locataire de l’Elysée est également appelé à comparaître et risque 1 an de prison, deux semaines après une condamnation pour corruption dans une autre affaire. L’élu tourangeau est lui poursuivi en tant que président de l’association de financement de la campagne. Il nie néanmoins toute responsabilité. Reste à savoir quand il passera à la barre car le procès pourrait être renvoyé en raison de l’absence d’un des avocats de la défense.

Palmarès des lycées…

Chaque année l’Education Nationale publie un indicateur de la performance des lycées. Celui de 2020 est particulier en raison de l’épidémie de coronavirus qui a entraîné l’annulation des épreuves du bac au profit d’une notation via le contrôle continu. Ainsi, 6 lycées tourangeaux obtiennent le taux maximum de réussite à l’examen en filières générales et technologiques : 100% (Ste Marguerite à Joué, St Joseph à Chinon, St Gatien à Joué, St Denis à Loches, St Grégoire à Tours et Vaucanson à Tours). Cela dit il ne faut pas regarder que ce chiffre mais aussi le taux d’élèves qu’un établissement accompagne de la seconde jusqu’à son bac. Tout est en ligne sur les sites de l’institution. Par ailleurs, le lycée d’esthétique de Tours et le lycée Ste Ursule sont aussi à 100% de taux de réussite, cette fois en bac pro.

Subventions pour lycées…

Le plan de relance post-Covid c’est aussi pour les lycées, afin de financer leur rénovation thermique. 44 000€ pour le lycée Choiseul de Tours, 440 000€ pour le lycée Descartes et un peu plus d’1 million d’€ pour le lycée Eiffel.

Fugue d’ados…

Ce mercredi matin, la gendarmerie d’Indre-et-Loire a lancé un appel à témoins pour retrouver deux jeunes Lochois dont la disparition a été jugée inquiétante. Ces deux ados de 13 et 15 ans sont hébergées dans le foyer des Apprentis d’Auteuil qu’elles ont quitté mardi soir vers 19h45. Elles ont finalement été retrouvées en milieu de matinée après avoir passé la nuit chez des connaissances, selon les mots des gendarmes.

Casting à Chinon…

La société de production "Les Films du 24" recherche des figurants. Un casting est ouvert le vendredi 19 mars de 11h à 18h à la Mairie, Salle Olivier Debré. Il faut des hommes et femmes de 16 à 75 ans, résidant à Tours, Blois, Châtellerault, Saumur ou encore Chambord. 1 à 2 jours de tournage sont prévus entre mi-avril et mi-mai pour 105€ bruts par jour si on vous sélectionne. Vous pouvez aussi envoyer un mail à [email protected] avec des infos sur vous et des photos. Il s’agit du tournage de la suite de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu.