[#MIAM] On sait où trouver les meilleurs pâtés de Pâques 2021 en Touraine

Et on va se régaler !

Une bonne pâte, de la farce et un œuf au milieu… Voilà pour résumer en quelques mots l’esprit du pâté de Pâques, spécialité tourangelle et berrichonne qu’on ne trouve que pendant quelques semaines sur les étals des charcutiers. Les premiers spécimens arrivent dans les jours qui précèdent Pâques… et un mois plus tard c’est terminé. Un concours d’artisans a été organisé vendredi 12 mars à La Ville-aux-Dames et on a les résultats.

Voici donc le podium des trois meilleurs pâtés de Pâques 2021 du département d’Indre-et-Loire pour vous guider dans vos courses :

1er : Charcuterie Fessard à Chambray-lès-Tours

2ème : Ballades Gourmandes (Gabriel Ory) à Montlouis-sur-Loire

3ème : L'Arrivage (David Mazé) à Tours-Nord

Le mot du président du jury, Daniel Rouballay :

« C’était une bonne année avec 30 candidats. Malgré le Covid le concours a intéressé tout le monde, à part peut-être les boulangers qui n’ont pas beaucoup participé. La sélection était de bonne qualité, régulière dans l’ensemble, à part un ou deux qui ont confondu pâté de Pâques et tourte. Ce qui est important pour réussir un pâté de Pâques c’est d’avoir une pâte bien cuite et pas trop épaisse, que la farce soit équilibrée c’est-à-dire qu’elle n’ait pas trop le goût de l’alcool ni des épices. Enfin on dit qu’il faut autant d’œuf que de farce à l’intérieur mais après on peut choisir ce qu’on met comme œuf : par exemple certains ont pris des œufs de caille. »

Le jury était composé d’un boulanger, un boucher, une charcutière, un charcutier et deux indépendants. Un nouveau concours est programmé le 10 avril à La Riche, cette fois autour du boudin noir. En attendant une compétition centrée sur les rillons et les rillettes le 17 avril.