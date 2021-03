A Tours, conférence gratuite pour tout savoir sur la méditation

A suivre depuis chez vous.

Même le ministère de la santé se dit prêt à élargir sa pratique dans les établissements scolaires via des expérimentations : la méditation séduit de plus en plus de monde en France, et ce n’est sans doute pas un hasard dans une période stressante comme celle que nous vivons en ce moment avec la crise sanitaire. Une étude publiée l’an dernier dévoilait qu’un tiers de la population avaient entrepris de commencer une méditation pendant le confinement. Les requêtes concernant ce terme bondissent également sur Internet, même si le yoga fait toujours plus d’adeptes.

Mais au fait, c’est quoi la méditation ?

Déjà c’est très loin d’être nouveau. Simplement la discipline est en plein essor, avec un balbutiement depuis une vingtaine d’années. « C'est une pratique accessible à tous qui s'apprend à travers des méditations formelles (méditation) ou des pratiques informelles (présence dans les activités du quotidien). Son apprentissage permet de l'intégrer pleinement dans son quotidien, comme une nouvelle façon de vivre en étant pleinement présent » décrit l’Association pour le Développement de la Mindfulness.

Et comment ça marche concrètement ?

C’est là qu’on commence à toucher à l’aspect scientifique et médical… Une conférence tourangelle sur le sujet est proposée en ligne ce jeudi 18 mars, dans le cadre des Jeudis de la Santé de la ville de Tours.

« Certains aspects de notre fonctionnement cérébral (biais cognitifs, vagabondage mental) et la façon dont ils peuvent influencer notre expérience humaine (pensées émotions et sensations) seront d’abord rappelés. Les bénéfices observés avec la pratique de la pleine conscience (stabilisation de l’attention, régulation des émotions, meilleure connaissance de soi), ses impacts favorables sur la santé (système neuroendocrine, système immunitaire, vieillissement) seront ensuite présentés en lien avec leurs corrélats fonctionnels et morphologiques cérébraux. Les inconvénients et limites de cette pratique ainsi que ses rapports avec d’autres méthodes (hypnose, relaxation…) seront également abordés » explique le texte de présentation.

Comment ça se passe ?

Il suffit de se connecter sur la chaîne YouTube de la ville de Tours ce jeudi à 18h30 pour être mis en ligne avec le Pr Jean-Philippe Cottier qui est radiologue au CHU de Tours. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions.