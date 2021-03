[#RE-MIAM] Les bons petits plats de l’Avenue de Grammont

Dans une adresse qu’on apprécie.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à la gastronomie. Et parfois on retourne dans des adresses déjà testées voir comment ça a évolué…

-----------------

Quand on avait chroniqué l’ouverture du Bistrio de Tours en 2016, on avait parlé du lieu comme d’une bonne cantine. C’est toujours la réputation qu’il a aujourd’hui, le mot n’ayant pas la tonalité négative qu’on lui donne parfois quand il s’agit des établissements scolaires ou des grandes entreprises.

En ces temps de semi-confinement, l’établissement est l’un des seuls de son coin à proposer des menus entrée-plat-dessert façon bistrot tout au long de la semaine. Nombre de ses confrères se contentent de menus à emporter ou en livraison le week-end, et quand on veut par exemple manger autre chose que de la street food ou fast food en pleine semaine on peut chercher un petit moment (il y a aussi Le Molière, La Dinette…).

Direction donc le N°38 de l’Avenue de Grammont avec un menu affiché sur l’ardoise ou sur Facebook, fréquemment mis à jour. Pas question de trop s’avancer dans la salle mesures sanitaires oblige… Quelques tables forment un cordon sanitaire à l’entrée.

On peut soit réserver son menu à l’avance ou le commander sur place si on a un peu de temps pour attendre (15-20 minutes). Les tarifs sont dans la veine de ce qu’on trouve de base à cette adresse, et pour ce type de repas : 24€ la formule entrée-plat-dessert, 14€ le plat du jour, 19€ si on fait entrée-plat ou plat-dessert. Il est également possible de se faire livrer le soir via les plateformes présentes en ville.

Et donc qu’est-ce qu’on mange ? 2 entrées, 3-4 plats, 3 desserts…

On a choisi une salade chorizo-bleu élégamment présentée, gentiment gourmande. On aurait également pu prendre une tarte camembert-chorizo ou une entrée de la mer (saumon, haddock, algues) deux jours plus tard. Pour le plat c’est un poisson très fondant au beurre d’agrumes servi juste à côté d’une garniture au choix, en l’occurrence pour nous de la patate douce rôtie (on nous proposait également ou frites). Le résultat est également de qualité. Pour les desserts, souvent des gourmandises régressives allant du riz au lait au crumble en passant par le plateau de fromages.

On conclura en rappelant que l’accueil est tout sympa, donc on continue de recommander l’endroit pour une cuisine simple, qualitative et rassasiante.