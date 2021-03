Travaux à Tours : un réseau de bus provisoire pendant 5 mois

A partir du 29 mars.

C’est un chantier qui va massivement impacter la circulation tourangelle pendant tout le printemps et une grosse partie de l’été… A partir du 29 mars, Tours Métropole fait des travaux Rue Edouard Vaillant, entre le rond-point de la Rotonde et le supermarché Intermarché. L’idée est de remplacer les vieux réseaux d’eau, de gaz ou d’électricité mais aussi d’abaisser la route sous le pont SNCF ce qui permettra aux bus biogaz de passer par-là à partir de 2022, ce qui serait impossible sans intervention car ces véhicules neufs sont plus hauts que les modèles diesel actuellement en circulation.

D’un montant de 800 000€, ce chantier va entraîner des déviations impératives pour les voitures, les vélos ou les bus. Seuls les piétons pourront passer normalement. Les collectes de déchets seront modifiées, l’accès des riverains maintenus mais perturbé.

Pour la circulation automobile, c’est l’axe Zone de Rochepinard-Gare de Tours-Centre-ville qui va se voir impacté par les opérations. Il faudra soit traverser les quartiers Beaujardin et Sanitas via leurs petites rues, soit faire de grands retours par l’Avenue de Grammont ou l’Avenue Pompidou qui longe l’A10 à la frontière entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Potentiellement des déviations nécessitant une dizaine de minutes de trajet supplémentaires.

Le réseau Fil Bleu doit aussi s’adapter… et pas qu’un peu. 4 lignes passent par la Rue Edouard Vaillant chaque jour + des lignes scolaires, ainsi que celle qui va jusqu’au Nécropole d’Esvres.

Le temps du chantier, impossible de faire passer les bus par la partie sud de la Rue Edouard Vaillant. La ligne 3 qui la traverse de part en part sera donc déroutée à partir de l’arrêt Docteur Fournier pour rejoindre le Pont du Milieu puis les Atlantes via l’Avenue Pompidou. La ligne 4 partira toujours des Atlantes, traversera l’intérieur du quartier Beaujardin puis empruntera le Boulevard Wagner jusqu’à Verdun avant de prendre l’Avenue de Grammont puis de rejoindre son itinéraire habituel Place de la Liberté. C’est désormais la ligne 15 qui desservira le Boulevard De Gaulle après son passage par Velpeau avant de descendre vers le Carrefour de Verdun par l’Avenue de Grammont pour filer ensuite vers Joué-lès-Tours.

Dernière ligne très impactée : la 14 qui sera coupée en deux. Une partie assurera l’itinéraire entre la gare et la clinique NCT+ de Saint-Cyr et l’autre reliera Verdun à Chambray-lès-Tours. Le tram pourra faire la liaison entre ces deux terminus.

En gros, alors qu’un trajet entre Gare de Tours et les Atlantes prend moins de 10 minutes avec la ligne 3 sans travaux, il faudra désormais compter un quart d’heure pour rejoindre le centre commercial de Saint-Pierre-des-Corps depuis l’hyper-centre. Pour que vous ayez le temps de bien comprendre comment tout ça va fonctionner, Fil Bleu vient de mettre en ligne des dépliants horaires et toutes les informations sur son site Internet www.filbleu.fr. Les premières modifications sont attendues à partir de lundi 29 mars et le retour à la normale ne devrait pas avoir lieu avant le 29 août.