Voitures et bus de retour sur le Pont Wilson… mais seulement pour 6 semaines

A cause de travaux.

Le Pont Wilson c’est probablement le sujet de débat le plus sensible depuis l’entrée en fonction du nouveau maire écologiste de Tours Emmanuel Denis. En tout cas le plus symbolique. Au cours de l’été 2020 il a décidé de fermer la voie nord-sud autorisée aux voitures pour la remplacer par une piste-cyclable à double sens. L’ouvrage traversant la Loire est alors devenu 100% réservé aux circulations douces, après la fermeture de sa voie sud-nord pour les travaux du tram.

Même si le Pont Wilson ça représentait moins de 10% des traversées du fleuve royal en voiture, la mesure a fait bondir l’opposition du conseil municipal ainsi que les commerçants réclamant sa réouverture au nom de la simplification de l’accès au centre-ville ou encore de la lutte contre la pollution (craignant des bouchons sur les autres ponts). Une pétition a circulé ave un certain succès. De son côté, la municipalité a mis en avant la hausse du trafic cycliste sur le Pont Wilson (y compris en hiver) et annoncé des envies d’y organiser prochainement des animations.

Selon les mots des élus, la fermeture de ce pont aux voitures reste en test et ce jusqu’en septembre 2021. L’argument politique consiste à dire qu’il faut du temps pour prendre de nouvelles habitudes et analyser les données. En particulier en cette période de crise sanitaire où les habitudes de transports sont modifiées (moins de trafic automobile à cause du télétravail ou des restrictions anti-Covid).

Cela dit, la mairie va être obligée de revenir sur sa décision pendant 6 semaines… En tout cas c'est quasi acté.



Après un vaste chantier sur le Pont Mirabeau ou sur le pont de l’A10, c’est le Pont Napoléon qui sera fermé à la circulation du 25 mai au 4 juillet. On ne pourra pas traverser la Loire à cet endroit en raison d’opérations de rénovation sur l’ouvrage. La ville de Tours confirme donc ce lundi que la circulation automobile sera probablement rétablie dans le sens nord-sud sur le Pont Wilson. Les bus Fil Bleu pourront également l’emprunter dans ce sens.

Selon nos informations, l’hypothèse d’ouvrir le pont uniquement aux bus a été, un temps, envisagée mais finalement ce sont donc bien tous les véhicules motorisés qui pourraient passer pendant un mois et demi depuis le bas de la Tranchée (mais pas dans l’autre sens). Il faut dire qu’au même moment, un autre axe majeur de Tours sera en travaux : le sud de la Rue Edouard Vaillant, multipliant les risques de congestion en chaîne entre Loire et Cher.

Bref, ce projet de réouverture est donc véridique, temporaire et surtout présenté comme indépendant du test en faveur des vélos et piétons mené depuis mi-août 2020.