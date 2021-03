StorieTouraine 15/03/21 – Saisie de 900kg de cannabis ; 2 fois plus de tapage nocturne à Tours ; Cas Covid chez les basketteurs de Tours…

Et une saisie de faux billets.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

Grosse saisie…

Les forces de l’ordre révèlent avoir mené une opération antidrogue d’envergure jeudi 11 mars sur l’A85 en Indre-et-Loire : 900kg de résine de cannabis ont été découverts dans un camion-citerne qui circulait entre Vierzon et Tours. 862kg précisément d’après les informations de Ouest-France. A cela s’ajoutait 7kg d’herbe de cannabis et 1kg de cocaïne. Valeur estimée à la revente : plus de 3,5 millions d’€. 4 hommes ont été interpellés. Ils ont entre 25 et 64 ans et sont originaires du Mans. Partis d’Espagne, ils risquent 10 ans de prison.

273 x 10 = 2 730€…

Trois jeunes ont été interpellés par la police de Tours en possession d’une série de faux billets de 10€. 273 spécimens qu’ils tentaient d’écouler en centre-ville… Deux hommes de 20 et 22 ans étaient jugés en comparution immédiate au tribunal de Tours ce lundi et ils ont écopé de 4 mois de prison ferme.

Tapage nocturne…

Le confinement et les restrictions sanitaires n’aident pas à conserver des relations de voisinage apaisées… Selon des chiffres de la police municipale de Tours cités par France Bleu, en 6 mois le standard a reçu un millier de plaintes pour tapage… deux fois plus que sur la même période entre la rentrée 2019 et début 2020. Le risque est de devoir payer 68€ d’amende.

Manifestation…

Une nouvelle mobilisation de l’univers médico-social ce lundi matin à Tours. Plusieurs syndicats appelaient les aides à domicile et autres métiers du secteur à manifester entre la Place Jean Jaurès et la préfecture. L’objectif est d’obtenir 183€ d’augmentation par mois comme les personnels hospitaliers mais aussi des embauches ainsi qu’une amélioration des conditions de travail. C’est la 4e fois qu’un tel défilé est organisé.

Basket…

Largement victorieux à Bordeaux samedi, l’UTBM devait aller jouer à Tarbes ce mardi. Ce ne sera pas le cas. Des cas Covid détectés ce lundi dans l’effectif empêche l’équipe de partir. Le match est reporté, comme celui de la semaine dernière contre Angers (cette fois parce que des joueurs Angevins étaient contaminés). Cela fait donc deux matchs en retard qu’il faudra rattraper… Pour l’instant le retour du club sur le terrain est envisageable face à Toulouse le 23 mars, un gros morceau car le club est aussi candidat à la montée en Pro B.

Handball…

Les Tourangelles de Chambray sont en bonne forme : après leur victoire à Nantes la semaine dernière elles enchaînent avec un deuxième succès consécutif en play-offs, cette fois contre Nice ce dimanche (27-25). Les Conquérantes restent en course pour espérer disputer une coupe d’Europe la saison prochaine ce qui reste leur objectif de l’année.