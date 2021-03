StorieTravaux 14/03/21 – Vols d'hélico à Saint-Av’, travaux à Tours… Découvrez les chantiers de la semaine

Et des perturbations sur l’A10.

Chaque semaine on fait le point sur les nouveaux chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire, dans le but de vous aider à circuler. Voici ce qui vous attend pour la semaine du 15 mars…

A10 :

Durant 3 nuits (lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Vouvray (n°20) en provenance de Paris et en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Risque de ralentissement entre les échangeurs Tours-nord (n°19) et Tours-centre (n°21) dans les deux sens de circulation.

Du lundi 8 mars à 7h au vendredi 19 mars à 18h, jour et nuit, week-end inclus : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1) en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Saint-Avertin :

La ville annonce qu’elle a accordé une dérogation pour que des hélicoptères survolent la ville à très basse altitude du lundi 15 au vendredi 19 mars. Il s’agit d’une demande de l’entreprise Enedis qui va contrôler l’état des lignes électriques de la commune. Il peut donc y avoir pas mal de bruit lors des passages de l’appareil…

Tours :

Des travaux de réfection de trottoirs se dérouleront dès ce lundi et pendant deux mois à Tours-Nord Rue Noël Bizien, Rue du Vercors et Rue Joseph du Tremblay. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Les accès aux véhicules des riverains seront maintenus.

Joué-lès-Tours :

En raison de travaux Boulevard des Bretonnières à Joué-lès-Tours, l’arrêt Cugnot n’est pas desservi par la ligne 30 duy réseau Fil Bleu sur les journées de lundi et mardi. Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé rue Joseph Cugnot