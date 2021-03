StorieTouraine 14/03/21 – Série de chutes d’arbres avec la tempête ; Déménagement du Centre LGBTI ; Victoires du TVB et de l’UTBM…

Et des nouvelles des élections régionales.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

-------------------

Tempête…

Temps très perturbé ce samedi sur l’Indre-et-Loire… Un ciel souvent chargé, de bonnes pluies et un vent fort qui a nécessité une quinzaine d’interventions des pompiers, notamment pour des chutes d’arbres dont une qui a bien perturbé la circulation du côté d’Amboise.

Photo : Ville d'Amboise.

Changement d’adresse…

Le Centre LGBTI de Touraine a déménagé ! Fini l’arrière du Champ Girault, l’association qui soutient les personnes lesbiennes, gays, bi ou trans dispose d’un nouveau camp de base – plus grand, plus accessible, plus fonctionnel. 130m² de locaux situés à proximité de la fac de lettres, précisément au 11 bis Rue des Tanneurs. C’est désormais là que se tiendront les permanences d’accueil et d’écoute qui recueillent toujours un franc succès. Un espace d’entretien confidentiel est notamment aménagé. Et au passage, on peut noter la date du 19 juin dans l’agenda : ce sera celle de la prochaine Marche des Fiertés de Tours.

Elections régionales…

On vote les 13 et 20 juin pour renouveler le conseil régional qui se réunit à Orléans pour gérer les lycées, le réseau SNCF, la santé, l’économie, le tourisme ou les affaires culturelles… Ce week-end, le candidat Les Républicains Nicolas Forissier a annoncé que le maire de Loches Marc Angenault serait son directeur de campagne. L’élu en profite pour faire son retour dans le parti, après une absence née à la suite d’un désaccord à l’heure des élections législatives de 2017. A gauche de l’échiquier politique, le Parti Communiste compte lui se rallier au Parti Socialiste du président sortant François Bonneau. 63% des militants se sont prononcés pour cette union régionale (75% en Touraine). 2/3 des troupes du parti du Centre-Val de Loire se sont exprimées.

Volley…

Samedi soir le TVB a réussi à s’extirper d’une situation compliquée en battant Tourcoing 3-2 dans le cadre du championnat de Ligue A. Désormais certain de jouer les play-offs, le club tourangeau a montré des faiblesses (un 4e set perdu 14-25) mais aussi une capacité à rebondir et s’imposer pour enchaîner un 2e succès consécutif en une semaine. La phase finale de la compétition débute dans deux semaines, Tours est actuellement 5e du classement, repassant devant Tourcoing.

Basket…

Festival de paniers pour l’UTBM qui se déplaçait à Bordeaux ce samedi soir : victoire 112-78 dans le cadre du championnat de Nationale 1 dont Tours continue de dominer le classement en attendant le résultat des différents matchs en retard, reportés à cause de l’épidémie de coronavirus. Les Tourangeaux auront un nouveau déplacement à effectuer dès mardi à Tarbes.