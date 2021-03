StorieTouraine 13/03/21 – Marche de soutien aux Sénégalais ; Un homme meurt après un accident d’aquarium ; Le CHU responsable de la mort d’un basketteur…

Et l’agenda sportif de ce samedi.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Marche en soutien au peuple du Sénégal…

Depuis quelques semaines, le Sénégal – un des pays les plus stables d’Afrique – est en proie à d’importantes manifestations après l’emprisonnement du principal opposant au président (relâché depuis). La répression de ces cortèges a fait plusieurs victimes. Ce samedi dès 13h, l’association des Sénégalais de Tours appelle à un rassemblement de soutien dès 13h Place de la Liberté. Le défilé rejoindra ensuite la préfecture via l’Avenue de Grammont. Objectif : réclamer liberté et démocratie.

Un homme égorgé…

Les gendarmes tourangeaux ont ouvert une enquête après la mort d’un retraité jeudi à Perrusson. Ce septuagénaire est décédé en début d’après-midi après avoir trébuché. Il est tombé sur son aquarium dont la vitre lui a tranché la gorge. Selon la NR, il est mort pratiquement immédiatement. La thèse accidentelle est avancée.

Le CHU responsable de la mort d’un basketteur…

On l’a appris ce vendredi. C’est ce qu’a dit la cour administrative d’appel de Nantes. Elle statuait sur la procédure lancée après la mort du sportif professionnel Thierry Rupert. L’homme de 35 ans est décédé en 2013 après 6 mois de coma. Il souffrait d’insuffisances respiratoires. Il avait reçu un produit de la part des médecins de Tours – un puissant anesthésique – contre-indiqué pour son cas d’après la justice, ce qu’a démenti l’équipe médicale. L’hôpital tourangeau devra verser 20 000€ à la famille du défunt.

Basket…

L’UTBM se déplace à Bordeaux ce samedi pour une nouvelle journée du championnat de Nationale 1. Il devait jouer contre Angers mercredi mais le match a été reporté.

Volley…

Ce samedi Tours reçoit Tourcoing à 20h pour la suite du championnat de Ligue A. Le TVB qui a retrouvé un peu de confiance après un succès 3-0 contre Paris en début de semaine.

Rugby…

Un nouvel entraîneur pour l’US Tours qui évolue en Fédérale 3 et qui ambitionne de monter en Fédérale 2 (pas cette année à cause de l’arrêt de tous les championnats amateurs pour cause de crise sanitaire). Franck Cohen quitte le club pour raisons personnelles et Pascal Sassi va le remplacer, lui qui s’occupait déjà de l’équipe réserve. Dans son parcours on note que c’est à Tours qu’il débute le rugby en 1980, il a également coaché plusieurs joueurs ayant évolué en Top 14 ainsi que l’équipe de France U16.