Tours : Le Grand Théâtre occupé par des professionnels de la culture

A partir de la semaine prochaine

L’occupation du théâtre de l’Odéon depuis la semaine dernière à Paris, par des professionnels du milieu de la culture, continue d’essaimer en Province. Après Pau, Strasbourg, Nantes, ou encore Châteauroux… le mouvement gagne la Touraine.

Après une assemblée générale ayant réuni une soixantaine de personnes au Grand Théâtre ce vendredi 12 mars au matin, des acteurs du milieu culturel, dont beaucoup d’intermittents, particulièrement impacté par l’arrêt des spectacles et la fermeture des lieux culturels, ont décidé d’occuper ce même lieu à partir de la semaine prochaine.

Si l’idée de départ était de l’occuper dès ce vendredi, après discussion avec les équipes du Grand Théâtre et son directeur Laurent Campelone, les manifestants ont accepté de se donner un délai avec de le faire dans les meilleures conditions possibles. « Laurent Campelone s’est montré à l’écoute et soutient le mouvement de manière générale, nous allons donc le faire de façon intelligente » s’exprimait à l’issue de la réunion un membre du CIP 37 (Collectif Intermittents et Précaires).

D’ici là, un comité d'organisation pour l'occupation du Grand Théâtre a été mis en place afin de constituer des équipes qui se relayeront pour occuper les lieux 24h/24.

« Notre objectif est le même : nous demandons à pouvoir travailler » avançait un manifestant. Parmi les revendications on note la réouverture des lieux culturels mais aussi la mise en place d’un plan de relance artistique, réclamé depuis plusieurs mois et qui permettrait selon eux à salarier les professionnels aujourd’hui en chômage partiel.

MG