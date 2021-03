StorieTouraine 10/03/21 – Stabilisation de l’épidémie de Covid ; Une candidate pour remplacer Sophie Auconie ; Le parcours de la Roue Tourangelle…

Et la victoire du TVB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…



Point Covid…

Selon l’Agence Régionale de Santé, 1 164 cas Covid ont été détectés en Touraine entre le 28 février et le 4 mars, soit 7% de tests positifs (16 618 dépistages pratiqués dans le département). C’est un chiffre légèrement inférieur à la moyenne régionale qui est de 7,1% d’analyses décelant une infection par le coronavirus. Le taux d’incidence reste stable avec 192 cas estimés pour 100 000 habitants et 201 dans le territoire de Tours Métropole (en légère baisse mais toujours très au-dessus d’Orléans). 39 personnes sont soignées en réanimation dans le département, 85 en service de médecine classique. On relève 5 nouveaux décès à l’hôpital depuis lundi.

Enfin, près de 85 000 personnes de la région Centre-Val de Loire ont désormais reçu de doses de vaccin anti-Covid.

Elections législatives…

Il y a quelques jours on apprenait la démission de Sophie Auconie de son poste de députée à l’Assemblée Nationale. L’élue du Lochois et d’une partie de la Métropole de Tours a pris cette décision pour raisons de santé, affaiblie après son cancer des deux seins. Il va donc falloir élire quelqu’un pour la remplacer jusqu’à la fin du mandat en 2022, un scrutin qui devrait avoir lieu en mai. Une première candidate vient de se faire connaître : Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lès-Loches depuis 13 ans et vice-présidente de la communauté de communes Loches Sud Touraine. Elle se dit soutenue par la députée sortante ainsi que le sénateur UDI Pierre Louault. « Je suis déterminée à porter des valeurs structurantes, de solidarité, de travail et de prise en compte de notre environnement et des territoires, traduisant mes engagements depuis de longues années » nous dit-elle dans un communiqué.

Elections régionales…

Après les législatives il y aura les régionales les dimanches 13 et 20 juin. Le président de la fédération des unions commerciales d’Indre-et-Loire y sera candidat. Ce mercredi, Guillaume Lapaque a annoncé une alliance avec le candidat indépendant Gilas Vieira, originaire de Blois.

Volley…

Après 4 défaites consécutives en championnat (+2 en Ligue des Champions) le TVB a enfin gagné mardi soir. Succès 3-0 contre Paris, dans la capitale. De quoi reprendre confiance et espérer un classement pas trop mauvais au moment de débuter les play-offs.

Rappel…

Le match de basket Tours-Angers prévu ce mercredi est reporté pour cause de cas Covid dans l’effectif angevin.

Cyclisme…

Les organisateurs de la Roue Tourangelle ont dévoilé le parcours complet de la 19e édition de cet événement qui rassemblera 23 équipes le dimanche 4 avril entre Sainte-Maure-de-Touraine et Tours. Une épreuve comptant pour la Coupe de France qui fait son retour après une annulation en 2020. Le peloton passera par Marigny-Marmande, Faye-la-Vineuse avant de remonter par Saint-Epain, Villaines-les-Rochers, Villandry, Ballan, Joué… L’arrivée se fera Boulevard Jean Royer après un tour de circuit dans l’ouest de la ville de Tours. Attention : le final de la course et son départ se dérouleront à huis clos en raison des conditions sanitaires. Sur le reste du trajet de 204km il faudra porter le masque.

Report et annulation…

Le spectacle de Laurie Peret prévu le 13 avril à l’Espace Malraux de Joué est décalé au 16 novembre au même endroit. Les billets déjà achetés restent valables ou peuvent être remboursés. Quant au spectacle de Marc-Antoine Le Bret il est tout simplement annulé. L’humoriste devait venir le 30 mars. Rapprochez-vous de l’entreprise qui vous a vendu vos billets pour obtenir leur remboursement.