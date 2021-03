Covid-19 en Touraine : plan blanc au CHU, des opérations déprogrammées

L’hôpital est en tension.

Depuis le début de la semaine l’attention médiatique est focalisée sur les hôpitaux de la région parisienne : de nouveau plus de 1 000 malades Covid soignés en réanimation, chiffre inédit depuis le 18 novembre, une époque où la France était en confinement pour ralentir l’épidémie. L’Agence Régionale de Santé francilienne a réclamé la déprogrammation immédiate de 40% des opérations pour libérer des lits.

Et chez nous comment ça se passe ?

Le dernier bilan régional évoque 131 personnes originaires de la région Centre-Val de Loire et soignées dans les services de soins intensifs (-7 en 24h). On en compte 39 pour le département d’Indre-et-Loire, un chiffre élevé auquel il faut ajouter les 82 personnes Covid-positives admises dans les services de médecine conventionnelle (450 sur l’ensemble de la région).

Même si notre région n’est pas la plus touchée en ce moment il est clair que l’hôpital est en tension. Ce mercredi, le CHU de Tours nous confirme le déclenchement du Plan Blanc ce qui signifie notamment des déprogrammations d’interventions chirurgicales dites non urgentes. La proportion des opérations reportée ne nous a pas été communiquée mais la direction prévoit un point presse jeudi après-midi pour donner plus de détails, 2h avant une nouvelle conférence de presse gouvernementale.