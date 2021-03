StorieTouraine 09/03/21 - Tracts louches sur le campus Grandmont ; Condamnations pour violences sur agents Fil Bleu ; Le TVB dos au mur...

Et un gros chèque pour les Restos du Cœur.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

--------------

D’étranges tracts à Tours-Sud...

C’est un certain Hugo qui a lancé l’alerte son Twitter, avec un message partagé des milliers de fois en quelques heures. Des enveloppes jaunes ont été disséminées sur le campus universitaire de Grandmont au sud de la ville, à destination explicite des étudiants. Les papiers qu’on y trouve font explicitement référence à la détresse actuelle des jeunes entre cours en distanciel et difficultés psychologiques pour affronter la crise sanitaire;

Le hic : la structure qui édite les prospectus est surveillée de près par les services spécialisés sur la lutte contre les dérives sectaires. Il s’agit d’une association évangélique répondant au nom du Centre d’Accueil Universel, dont l’existence remonte à une quarantaine d’années et qui a des locaux en centre-ville Avenue de Grammont. La ville de Tours a annoncé qu’elle allait faire un signalement au commissariat.

Condamnations...

Deux affaires similaires examinées ce lundi par le tribunal de Tours... Des agressions sur des agents du réseau de transport en commun de la Métropole. Un homme de 34 ans écope ainsi de 10 mois de prison ferme pour avoir agressé un chauffeur en fonçant sur lui avec sa voiture. Les faits remontent au 20 février et auraient pour origine un stationnement gênant (la victime a tapé sur la vitre de la voiture appartenant à l’accusé pour lui signifier son infraction). L’homme condamné également s’acquitter de la somme de 600€.



Par ailleurs un jeune de 18 ans écope de 3 mois de prison avec sursis pour avoir bousculé et gifflé deux contrôleurs dans le tram à Tours-Nord du côté de la station Marne. Il aura en prime une obligation de soins et de se former sur une durée de 18 mois.

Malaise mortel...

Une victime de la route ce lundi dans le centre-ville d’Amboise : un homme d’une soixantaine d’années a fait un malaise cardiaque sur les bords de Loire, au cours de l’après-midi. Son véhicule en a percuté un autre situé devant lui alors qu’il arrivait à un feu rouge. La victime n’a pas pu être réanimée par les secours.

Point Covid...

En raison de 6 cas positifs à la maison d'arrêt de Tours, puis au total 65 détenus infectés après dépistages, les nouvelles entrées de détenus ont été suspendues. Plus de 200 tests ont été réalisés lundi. Cela dit les parloirs sont maintenus car bien protégés.

Volley...

3 jours après sa 10e défaite de la saison contre Chaumont, le TVB se déplace à Paris ce mardi à 18h. Chez le 9e du championnat, première équipe potentiellement non qualifiée pour les play-offs, Tours va tenter de casser sa spirale négative (4 revers consécutifs) afin d’espérer remonter un peu dans le top 8 et s’éviter un tirage trop difficile en cas d’accès aux quarts de finale de la Ligue A.

Solidarité...

Quelques semaines après le Pot au Feu Géant de Tours, réorganisé pour cause de crise sanitaire, la ville a symboliquement remis un chèque aux Restos du Coeur. Près de 24 000€ (23 951 précisément, un record en 25 éditions). Le tout permettra de financer 15 000 repas pour les plus démunis. Une aide bienvenue comme celle de la collecte organisée ce week-end dans les supermarché de tout le département.