[#RE-MIAM] Des plats quali à prix doux : la bonne formule du Pressé confiné

Entrée-plat-dessert à 17€50.

Sur Info Tours on a la rubrique [#MIAM] dédiée à l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire. Et parfois on a envie de retourner dans certains établissements, voir comment leur offre a évolué, si c’est toujours aussi bon… C’est pour ça qu’on a imaginé la rubrique [#RE-MIAM]. En voici un nouvel épisode…

Le Pressé c’est un petit établissement du Vieux-Tours, entre la Place Plume et la Place Châteauneuf. Au moment de son ouverture on avait apprécié ses sandwichs chauds créatifs façon panini, bien meilleurs que ceux que l’on trouve dans pas mal de snacks. Depuis peu, le concept a évolué afin de s’adapter à la crise sanitaire. Place à une carte qui ressemble à celle d’un restaurant classique avec entrée-plat-dessert. On peut commander à emporter ou se faire livrer gratuitement à partir de 45€ d’achats, y compris dans les communes limitrophes de Tours.

Le premier point positif c’est le tarif : 5€ l’entrée, 12€ le plat, 5€ le dessert, 17€50 le menu complet. Le prix d’un repas qualité bistrot.

Disons-le tout de suite : la qualité est au rendez-vous. La créativité aussi. Les recettes ont une apparence simple mais elles comportent toute leur originalité comme le gorgonzola qui accompagne une tarte aux champignons ou le chou au curry aux côtés de la brandade de poissons sans oublier le romarin avec le crumble aux pommes.

Nous avons personnellement commandé les rillettes de sardines avec sablé parmesan et pickles. Une entrée gourmande et créative, où le petit côté sucré et croquant des pickles balance avec la douceur du poisson et la texture sablée de la base. On poursuit avec une portion copieuse d’effiloché de porc sauce au cidre avec un écrasé de pomme de terre. Une viande à la cuisson maîtrisée avec une sauce adéquate dans laquelle on sent bien le cidre. L’écrasé de pomme de terre aurait mérité un poil plus de fondant et d’assaisonnements. D’ailleurs à l’inverse d’autres restaurants on aurait apprécié un petit guide pour savoir comment réchauffer idéalement les différentes recettes (dans le doute, quelques minutes au four à 150° et en général ça se passe bien).

Pour conclure, on a demandé le moelleux au chocolat et son coulis caramel, un produit assez sucré mais qui tient ses promesses. Ce service traiteur est ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h au 07 55 61 49 72.