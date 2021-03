StorieTravaux 07/03/21 – Maintenance du tram, chantier à La Riche, A10… Gros programme cette semaine !

Travaux également sur l’A85.

Chaque week-end, la StorieTravaux vous propose un point sur les nouveaux chantiers du département, en tout cas ceux portés à notre connaissance. De quoi vous aider pour limiter l’impact des perturbations…

A10 :

Durant 4 nuits (lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 mars), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Vouvray (n°20) en provenance de Paris et en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local. Risque de ralentissement entre les échangeurs Tours-nord (n°19) et Tours-centre (n°21).

Du lundi 8 mars à 7h au vendredi 19 mars à 18h, jour et nuit, week-end inclus : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1) en direction de Paris. Une déviation sera mise en place.

A85 :

La nuit du mardi 9 mars au mercredi 10 mars, entre 18h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Azay-le-Rideau (n°9) en provenance de Vierzon / Tours. Suivre la déviation mise en place sur le réseau secondaire.

La Riche :

Des travaux sur le réseau d'assainissement engendreront une interdiction de circuler dans la rue de la Mairie du lundi 8 au mercredi 17 mars, entre la rue Condorcet et la place Sainte-Anne. Une déviation par la rue du Plessis sera mise en place à cet effet et l'accès des riverains sera préservé. Les lignes de bus 3 et 34 du réseau Fil Bleu seront également déviées par la rue du 11 novembre 1918 et la rue du Plessis où deux arrêts provisoires seront implantés, les arrêts "La Riche Centre", "Félix" et "Sainte Anne" de la rue de la Mairie n'étant pas desservis durant la période de travaux.

Autres travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue de Béguine à Joué-lès-Tours, l’arrêt Joué Gare n’est pas desservi par la ligne 16 jeudi et vendredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé rue des Martyrs.

En raison de travaux rue du Maine à Tours, les arrêts LP Clouet et Maine ne sont pas desservis par les lignes 14 (direction Chambray 2 Sud) et 66 (direction Lycée Choiseul). Le chantier débute ce lundi et il doit durer jusqu’au vendredi 16 avril. Pendant cette période vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé rue Pierre et Marie Curie.

Ligne de tram :

Face à l’usure des rails empruntés par le tramway, chaque année Fil Bleu procède à des opérations de maintenance corrective des rails et de la ligne aérienne de contact (LAC). La campagne 2021aura lieu de nuit du mardi 9 mars au samedi 27 mars et du lundi 26 avril au dimanche 9 mai. Les sections de la ligne de tramway concernées par le meulage sont les suivantes, à partir de mardi donc : Trois Rivières et Tranchée ; Porte de Loire et Gare de Tours ; Saint-Paul et Suzanne Valadon ; Heure Tranquille et Joué Hôtel de Ville ; Rotière et Rabière ; Bulle d’O et Jean Monnet. Des nuisances sonores sont à prévoir mais pas de perturbations du trafic sur la ligne A. Les nuits du samedi au dimanche ne sont pas concernées par les travaux.

Tours :

La placette de l’Allée Marengo va bénéficier d’aménagements paysagers, donc plus de verdure. Le chantier va durer une semaine et débute ce lundi 8 mars. L’accès restera possible pour les véhicules des riverains.