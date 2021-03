[Photos du jour] Décor de plage pour un défilé de mode à l’Hôtel Gouin

Pour la nouvelle collection d’une styliste tourangelle.

En ces temps de restrictions sanitaires et de loisirs contraints, marcher pieds nus dans le sable c’est déjà un luxe. Une chance offerte aux mannequins qui participaient ce samedi au défilé de Nolwenn Lavanant dans la cour de l’Hôtel Gouin, Rue du Commerce.

Sur les pavés, un tapis de sable de Loire où les marques de pied s’accumulent. Au total 29 passages pour autant de tenues d’une collection printemps-été toute en lin et coton. La styliste tourangelle qui a installé une boutique quartier Paul-Bert a imaginé une série de robes, chemises ou hauts qui sentent bon le soleil et les vacances. La fête aussi. Il y a du bleu, des rayures, de la transparence, des petits boutons et autres détails chatoyants.

Et pour la première fois dans sa jeune carrière, Nolwenn Lavanant développe une ligne homme avec 4 modèles.

Sur fond de musique estivale, on découvre une ligne pleine de légèreté, d’optimisme. Des tenues pour la plage, la balade ou le barbecue du dimanche. Les mannequins jouent avec le sable, les escaliers et les balcons de l’Hôtel Gouin mis à disposition pour l’occasion par le Conseil Départemental. Les balustrades sont alors autant de spots pour s’étaler et bronzer. On vous a ramené quelques images en attendant la vidéo que la marque publiera prochainement…