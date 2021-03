ReplayTouraine #56 – American Tours Festival annulé, feu de bar à chicha, arbres pour Notre-Dame… Les 5 infos de la semaine

On revient aussi sur le beau geste d’un restaurant gastronomique.

Le ReplayTouraine c’est chaque week-end et c’est un rattrapage des infos les plus importantes de la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition du samedi 6 mars.

1 – Annulation de l’American Tours Festival

Le plus gros festival du département – capable de dépasser les 60 000 entrées en trois jours – se voit supprimé du calendrier estival pour la deuxième année consécutive à cause de la crise Covid. Tours Evénements donne d’ores et déjà rendez-vous le 1er week-end du mois de juillet 2022 pour une nouvelle édition au Parc Expo. Une annonce qui illustre toute la détresse du monde culturel et événementiel. Ce jeudi, 250 professionnels de la culture manifestaient dans les rues de Tours pour réclamer un calendrier de reprise de leurs activités. De son côté le président de la Région exhortait le ministère du tourisme à autoriser les parcs et jardins de châteaux à rouvrir et – plus globalement – à permettre l’accueil de groupes scolaires dans les monuments.

2 – La solidarité face à la crise

Il a beau être fermé depuis fin octobre, le restaurant de L’Auberge du Bon Laboureur de Chenonceaux est à l’initiative du beau geste de la semaine : offrir une centaine de repas gastronomiques à des étudiantes et étudiants également en galère entre cours en distanciel et difficultés économiques. La distribution a eu lieu mercredi, d’autres sont prévues chaque semaine sur les différents campus tourangeaux, après inscription sur Internet. La proposition a vite fait le tour de la ville donc tout est déjà réservé. D’autres restaurants ont été invités à rejoindre l’aventure.

3 – Feu de bar à chicha

Vendredi après-midi, Place de la Résistance : on sent encore l’odeur de brûlé. Une palissade masque l’entrée du Theatro. Tout autour c’est noir cramoisi… Le bar à chicha – sous statut associatif – a été victime d’un incendie au début de la semaine, obligeant les pompiers à évacuer une quinzaine de personnes pendant 2h en pleine nuit. Une seule victime transportée à l’hôpital, incommodée par des fumées (rien de très grave). Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre (accidentel ou criminel). Il a notamment été question d’un local pas aux normes.

4 – Condamnation après agression

Il a eu un mois pour préparer sa défense. Interpellé début février, un jeune Tourangeau comparaissait mercredi pour l’agression d’un livreur de repas dans la soirée du dimanche 31 janvier, devant un snack de l’Avenue de Grammont. La victime, sortie de l’hôpital, est encore très marquée par le drame : psychologiquement et physiquement (l’homme marche avec des béquilles). A l’audience, l’accusé n’a pas été capable d’expliquer complètement les raisons de cette altercation et de sa violence. Il a écopé d’une peine de 22 mois de prison ferme.

5 – La Touraine pour la charpente de Notre-Dame

Une trentaine de chênes issus de forêts privées du département seront coupés avant le 15 mars puis transférés à Paris pour servir à la construction de la nouvelle charpente de Notre-Dame, à refaire entièrement après l’incendie du 15 avril 2019. Ces arbres de 120 à 180 ans doivent au moins avoir un tronc de 50cm de diamètre. Ils viennent des alentours d’Amboise mais aussi d’Esvres… Et puis la forêt domaniale de Loches va faire donc de 30 chênes pour la base de la future flèche de la cathédrale. Ils seront coupés ce mardi 9 mars dans l’après-midi. Des arbres qui ont autour de 200 ans. Il s’agit néanmoins d’un tout petit échantillon des milliers de spécimens du département.

BONUS – La déco en temps de Covid

Pendant tout le mois de mars, 37 degrés vous propose une série « Un an de Covid » en Touraine avec des interviews de personnalités locales pour revenir sur les 12 derniers mois qui ont bouleversé nos vies. On vous propose par exemple un entretien avec une décoratrice de Fondettes qui analyse l’essor du télétravail depuis son domicile et vous aide à bien aménager votre coin bureau.