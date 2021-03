StorieTouraine 06/03/21 – L’inquiétante précarité des mamans solo ; 4 chefs du 37 dans un livre Gault & Millau ; Une 4e défaite de suite du TVB…

Mais aussi des nouvelles des Remparts, de l’UTBM et du CTHB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

---------------

Pauvreté…

Selon une étude de l’INSEE en Centre-Val de Loire, 32% des femmes qui sont à la tête d’une famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté, celui-ci étant fixé à 1 060€ par mois pour cette enquête. C’est environ 25 000 personnes qui ont à peine 800€ pour vivre chaque mois en moyenne. On estime qu’il y a 100 000 familles monoparentales dans la région, dont 75% avec une femme en cheffe de foyer. Pour les hommes en famille monoparentale, le taux de pauvreté est de 22%, supérieur à la moyenne régionale (13,1%) mais plus bas et ils sortent aussi plus vite de la pauvreté.

Gastronomie…

Après l’obtention d’une étoile au guide Michelin, nouvel honneur pour le chef Jérémy Roy récemment revenu en Touraine pour reprendre L’Opidom de Fondettes : le voici parmi les 109 chefs sélectionnés par le guide Gault & Millau pour un portrait particulier. L’ouvrage de 220 pages vient de sortir pour 9€50. Trois autres chefs tourangeaux y figurent : Simon Desiles de L’Aigle d’Or à Azay-le-Rideau, Grégory Avakian de L’Auberge du Croissant à Rochecorbon et Clément Dumont d’Arbore & Sens à Loches.

Volley…

4e défaite d’affilée pour le TVB ce vendredi avec un revers 3-1 face à Chaumont. Le club est toujours dans le top 8 de Ligue A avec donc la possibilité de se qualifier pour les play-offs mais sa situation devient inquiétante, alors qu’il vise le titre de champion chaque année… Prochain match mardi face à Paris, actuel 9e.

Hockey…

Battus pour leurs deux derniers matchs du championnat de D1, les Remparts de Tours vont à Neuilly-sur-Marne ce samedi. Coup d’envoi à 16h et à suivre sur Fanseat.

Basket…

Toujours leader de Nationale 1 avec La Rochelle, l’UTBM se déplace à Lorient ce samedi à 18h. Les Tourangeaux vont devoir batailler contre une autre équipe qui prétend au haut de tableau. La rencontre sera à suivre en direct sur le Facebook des Lorientais. En revanche le match prévu mercredi contre Angers est reporté en raison de cas Covid dans l’équipe du Maine-et-Loire.

Handball…

Toujours en course pour une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine, le CTHB reçoit Bourg-de-Péage ce samedi à la Fontaine Blanche. Match à suivre dès 18h sur la chaîne Sport en France (une première pour les Chambraisiennes).

Cyclisme…

On en sait plus sur l’édition 2021 de la Roue Tourangelle 19e du nom qui s’élancera de Sainte-Maure-de-Touraine le 4 avril avant de traverser le département pour rejoindre Tours. 23 équipes y prendront part sachant qu’il s’agit d’une manche de la Coupe de France. 23 formations c’est 4 de plus que lors du dernier départ en 2019 (édition 2020 annulée pour cause d’épidémie). Groupama-FDJ, Cofidis ou AG2R Citroën aligneront leurs coureurs pour la compétition. Mais aussi B&B Hôtels avec le Tourangeau Jonathan Hivert.

Concert…

Francis Cabrel reporte ses concerts prévus à Tours les 9 et 10 mars. Néanmoins la production n’a pas encore communiqué les nouvelles dates et ce à cause de l’incertitude sur le contexte sanitaire.