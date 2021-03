A vos CV : on recrute dans le transport et la messagerie en Touraine

Plusieurs événements au programme.

Quels secteurs recrutent en ce moment, malgré la crise du coronavirus ? On pourra bientôt citer tout ce qui est maraîchage mais aussi la restauration (oui, oui : les établissements auront besoin de monde à leur réouverture, certains ont déjà publié des offres). Et puis il y a le domaine du transport et de la messagerie, c'est-à-dire tout ce qui est livraisons, distribution de colis... 3 300 offres d'emploi au total en 2020 pour la région Centre-Val de Loire et comme ces métiers sont en plein essor aucune raison que ça baisse en 2021.

Pour encourager candidates et candidats en recherche d'un travail à se diriger vers ces filières, une semaine spéciale avec une vingtaine d'événements débute ce lundi 8 mars en Touraine et dans la région.

"Cette semaine a pour dessein de faire connaître les métiers des secteurs du Transport et de la Messagerieet rendre davantage visibles les opportunités d’emploi et de formation.Ainsi, les demandeurs d’emploi et les entreprises auront la possibilité de participer à des sessions de recrutement, des découvertes de métiers, mais ils pourront également découvrir les formations proposées sur notre territoire" explique-t-on à Pôle Emploi. Donc même si vous n'avez jamais travailler là-dedans vous pouvez vous lancer : il y a possibilité de bénéficier de formations puis de se faire embaucher. Plus de 2 000 personnes ont profité d'un tel cursus l'année dernière, 60% ont bénéficié de soutien financier de l'Etat. La Région peut aussi en proposer.

Bonne nouvelle : 80% des candidates et candidats sont embauchés à l'issue des formations en question.

Les événements :

Un salon en ligne de recrutement est ouvert. Les candidatures sont attendues jusqu'au 8 mars sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonld=1846

Le 8 mar set 10 mars, pour toute la région : « Dialogue avec une pro », 4 web conférences à l’initiative de l’AFT, pour dialoguer pendant 1h avec une professionnelle du secteur. Programme complet et inscription sur: https://www.billetweb.fr/dialogue-avec-1-pro-en-centre-val-de-loire.

Le 8 mars à Tours : Les métiers du transport, quelles opportunités de formation et d'emploi ? Les conseillers de l’agence Tours 2 Lions proposent une découverte des métiers et des parcours de formations pour accéder aux emplois de ce secteur. L'organisme de formation AFTRAL témoignera et répondra aux questions, et permettra ainsi d'avancer dans la construction de son projet professionnel. Pour participer, les demandeurs d’emploi peuvent contacter leurconseiller-ère qui adressera le lien pour se connecter à cet échange en visioconférence.