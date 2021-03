5 bonnes raisons de donner pour la campagne tourangelle des Restos du Cœur

C’est tout le week-end.

L’audience s’annonce énorme, comme chaque année. Peut-être encore plus en 2021 parce qu’on est privés de concerts. Ce vendredi soir TF1 diffuse le concert des Enfoirés, la troupe d’artistes qui se mobilise pour les Restos du Cœur. Au même moment, l’association fondée par Coluche organise une grande collecte dans toute la France, et bien sûr en Indre-et-Loire. Voici 5 bonnes raisons d’y participer.

1 – C’est tout à côté de chez vous

Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan… Une centaine de supermarchés, hypermarchés ou supérettes participent à l’opération, grâce à des centaines de bénévoles qui s’installent à la sortie des caisses. C’est donc possible de faire des dons tout à côté de chez soi, en allant faire ses courses.

2 – Ça dure tout le week-end

Vendredi, samedi et dimanche matin. Trois possibilités d’aider les plus démunis en remplissant les chariots des Restos du Cœur, donc vous n’êtes pas en obligation de vous déplacer au moment où il y a le plus de monde.

3 – On peut vraiment donner ce qu’on veut

Et donc selon ses moyens. L’association a besoin de pâtes, de riz, d’huile, de boîtes de conserves, de gâteaux, de produits d’hygiène, de café, de chocolat en poudre… Bref tout plein de produits d’épicerie qui seront distribués au cours des prochaines semaines et des prochains mois pendant sa campagne d’été. Des aliments qui coûtent parfois quelques dizaines de centimes, mais c’est déjà beaucoup pour des familles qui n’ont pas forcément de quoi se nourrir, même en début de mois.

4 – Ça va directement bénéficier à des habitants du département

La collecte des Restos du Cœur est organisée par les équipes locales, avec des bénévoles tourangeaux. Les dizaines de tonnes qui seront amassées au cours du week-end iront dans les entrepôts avant d’être dispatchés dans les différents centres de distribution de l’agglo de Tours ou du reste du département. La structure aide aussi bien les familles que les étudiants ou les personnes âgées.

5 – Un énorme coup de pouce

Les Restos du Cœur sont aidés tout au long de l’année par des fonds européens ou ce qu’on appelle la ramasse de produits dans les magasins (ceux dont les dates limites de consommation sont proches). Néanmoins, ils ont besoin de cet apport annuel de produits non périssables pour proposer des paniers équilibrés aux personnes qui en ont besoin. Il ne faut pas oublier que depuis un an et le début de la crise du coronavirus, le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation un peu partout dans le département (au niveau national, 51% disent avoir demandé de l’aide depuis moins d’un an)… De plus, l’absence de public au concert des Enfoirés empêche de récolter 4 à 5 millions d’€ qui auraient été directement dans les caisses de l’association.